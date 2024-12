Raja de Casablanca : qui est Hafid Abdessadek, le nouvel entraîneur par intérim ?

C’est officiel ! Le Raja de Casablanca a annoncé s’être séparé de l’entraîneur portugais Ricardo Sá Pinto. Le club a indiqué que Hafid Abdessadek assurera l’intérim en attendant la désignation d’un nouvel entraîneur.

Le Raja a récemment officialisé la fin de sa collaboration avec l’entraîneur portugais Ricardo Sá Pinto. Cette décision, prise d’un commun accord, fait suite à une série de résultats décevants tant en Botola qu’en Ligue des champions de la CAF. Le club a donc choisi de remanier son staff technique en se séparant du coach, ainsi que de mettre fin à sa collaboration avec le joueur algérien Yousri Bouzok. Pour l’instant, les rênes de l’équipe sont provisoirement confiées à l’entraîneur national Hafid Abdessadek, en attendant une restructuration plus définitive.

Né le 4 février 1974, la carrière du nouvel entraîneur par intérim des Verts a été marquée par plusieurs étapes importantes dans divers clubs marocains. De 1996 à 2005, Hafid Abdessadek a joué en tant que milieu défensif pour le Raja mais aussi en équipe nationale. Durant cette période, il a contribué aux nombreux succès du club casaoui, dont plusieurs titres de champion du Maroc et des participations remarquées en compétitions africaines. En 2005, il a rejoint les FAR de Rabat, où il a joué jusqu’en 2007. De 2007 à 2009, Abdessadek a évolué au sein de l’Olympique de Safi. Son passage dans ce club a été marqué par son leadership sur le terrain et son rôle central dans l’équipe.

En 2009, il a signé avec le Maghreb de Fès, où il est resté jusqu’en 2010. Enfin, de 2010 à 2012, il a joué pour l’Ittihad de Tanger. Il a terminé sa carrière de joueur avant de se reconvertir en tant qu’entraîneur de football, mettant ainsi à profit sa grande expérience et sa connaissance du jeu. Il prendra les commandes de l’équipe du Raja pour son prochain match contre le Chabab Mohammedia, qui se tiendra ce dimanche 22 décembre au stade Larbi Zaouli à Casablanca, dans le cadre de la dernière journée de la phase aller du championnat professionnel.