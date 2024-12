Porsche Maroc : les emblématiques 911 Carrera T et 911 GT3 sont là !

C’est ce qui s’appelle jouer la carte de l’exclusivité. Porsche Maroc (Groupe CAC) vient tout juste de recevoir quelques exemplaires de la nouvelle 911 Carrera T. Ajoutez-y la nouvelle 911 GT3 qui est disponible pour la première fois dans le pays. Et il n’y en aura pas pour tout le monde !

Porsche Maroc s’est vu attribuer une dotation initiale de trois exemplaires de la 911 Carrera T, décliné en coupé et en cabriolet. De conception légère, dotée d’une boîte manuelle à 6 rapports et de roues arrière directrices, l’engin a été manifestement conçu pour procurer un plaisir absolu de conduite. Dotée de série du pack « Sport Chrono », la 911 Carrera T Coupé abat le 0 à 100 km/h en 4,5 s, assortie d’une vitesse de pointe de 295 km/h. Quant à la 911 GT3 qui se décline en deux versions (un coupé sportif et une variante Touring), elle est animée par un bloc atmosphérique de 4,0 litres qui peut atteindre un régime maximal de 9 000 tr/min. Dotée de la boîte PDK, le coupé claque le 0 à 100 km/h en 3,4 s, pour une vitesse de pointe de 313 km/h. De quoi faire flamber le bitume !

«L’arrivée des deux modèles au Maroc constitue le point d’orgue de cette fin d’année pour nos clients Porsche», a déclaré pour l’occasion Sébastien Poncet. Et le directeur de la marque Porsche au Maroc de poursuivre : «au terme d’une année couronnée de succès, nous voulions frapper fort et finir en beauté. Nous ne pouvions pas rêver mieux avec l’arrivée sur le marché marocain des deux déclinaisons haute performance de la 911, qui suscitent un fort engouement auprès de nos clients».

Quid de la disponibilité ? Visiblement, il n’y en aura pas pour tout le monde. «À ce stade, nous ne disposons en dotation initiale que de trois exemplaires de la 911 Carrera T. Premier arrivé, premier servi ! Pour ceux qui souhaiteraient patienter, les commandes pour le prochain arrivage sont d’ores et déjà possibles. La 911 GT3 jouit également d’une immense popularité auprès de la clientèle. Elle réalise à merveille la symbiose entre les sportives issues du sport automobile et les modèles conçus pour un confort d’utilisation au quotidien», a ajouté M. Poncet. A noter que afficionados peuvent désormais passer commande auprès des centres Porsche de Casablanca, de Marrakech, de Tanger ou d’Agadir.

La Porsche 911 T dans sa déclinaison cabriolet.