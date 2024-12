Casablanca intègre le réseau mondial C40 des villes engagées dans la lutte contre le changement climatique

La ville de Casablanca va devenir le nouveau membre du réseau mondial C40, un collectif regroupant près de 100 villes engagées dans des actions climatiques. La ville devient ainsi la 14e ville africaine et la première en Afrique du Nord à rejoindre cette initiative mondiale. Cette décision a été approuvée lors de la réunion du Comité directeur du C40 à Rio de Janeiro en novembre 2024 et sera officialisée en janvier 2025.

Casablanca deviendra officiellement le 97 ème membre du réseau mondial C40 des villes engagées dans des actions climatiques en janvier prochain. Son adhésion a été approuvée lors de la réunion du Comité directeur du C40 à Rio de Janeiro en novembre. Cette adhésion s’inscrit dans une démarche proactive de Casablanca pour renforcer son rôle dans la lutte contre les changements climatiques.

L’engagement de Casablanca pour le climat

En devenant membre du C40, la ville s’engage à partager ses actions, telles que l’expansion des espaces verts et le développement de transports intelligents, tout en apprenant des autres membres pour améliorer ses initiatives climatiques. « Rejoindre C40 Cities témoigne de notre volonté de construire une ville verte, smart et inclusive », a souligné Nabila Rmili, Présidente du conseil communal de Casablanca, précisant que cet engagement permettra à Casablanca de jouer un rôle de leader dans le combat contre le changement climatique au niveau régional et mondial. « Casablanca prend des mesures audacieuses pour soutenir la mise en œuvre de l’Accord de Paris, réduire les émissions et renforcer la résilience climatique », a-t-elle ajouté.

Les mesures concrètes de la ville

Les mesures envisagées incluent le développement de transports durables avec de nouvelles lignes de tramway et des bus à haut rendement, la restauration des espaces publics par la revégétalisation et la réhabilitation des sols, et la réutilisation des eaux usées pour entretenir les espaces verts urbains. Des campagnes de sensibilisation du public ont également été lancées pour promouvoir la préservation des ressources naturelles.

Comme de nombreuses villes africaines, Casablanca est en première ligne face à l’urgence climatique. Six années consécutives de sécheresse et un climat en évolution rapide, provoquant des températures record et une évaporation accrue, ont menacé l’approvisionnement en eau du Maroc, mettant en danger la santé publique et l’économie.

Une étape importante pour Casablanca en Afrique

La ville devient ainsi la 14e ville africaine et la première en Afrique du Nord à rejoindre cette initiative mondiale. Grâce à cette collaboration, Casablanca bénéficiera du soutien du C40 pour intégrer pleinement les objectifs climatiques dans sa planification urbaine et échanger des bonnes pratiques avec d’autres membres du réseau.

Pour rappel, le C40 a été créé en 2005 par Ken Livingstone, alors maire de Londres, pour fédérer les initiatives des grandes métropoles et lutter contre le réchauffement climatique. L’organisation a pour but d’accélérer la mutation écologique à l’échelle des villes. «C40 est un réseau mondial de grandes villes qui vise à développer et mettre en place des mesures politiques et des programmes afin d’aboutir à des réductions notables du gaz à effet de serre et des risques climatiques», explique le groupe.

Le C40 réunit plusieurs fois dans l’année des maires autour d’un dénominateur commun. Les élus réfléchissent ensemble sur les transports, l’alimentation, la voirie, les migrations et d’autres sujets au cœur de leurs préoccupations.

Le Cities Climate Leadership Group, dont le siège est à Londres, rassemble 96 métropoles dont New York, San Francisco, Vancouver, Paris, Moscou, Rome, Milan, Athènes, Séoul, Bombay, Jakarta, Melbourne, Hong Kong, Pékin, São Paulo, Buenos Aires, Le Cap et Le Caire. Les 96 agglomérations (bientôt 97 avec Casablanca) représentent plus de 700 millions d’habitants et plus de 25% du PIB mondial mais aussi 70% des émissions de gaz à effet de serre.