Achraf Hakimi devient ambassadeur de Samsung Galaxy dans la zone MENA

Samsung Electronics Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) a annoncé que Achraf Hakimi, footballeur international évoluant dans une équipe mondiale et avec l’équipe nationale marocaine, est le nouvel ambassadeur de la marque Galaxy.

Cette collaboration stratégique marque le lancement de la très attendue campagne « The Next Big Thing Is You », qui associe la marque Galaxy au parcours remarquable de Hakimi, incarnant la passion pour le football et l’engagement envers la communauté sportive, indique un communiqué de Samsung. Le partenariat avec Achraf Hakimi souligne l’adéquation parfaite entre ses valeurs et les caractéristiques fondamentales de Samsung Galaxy, ajoute le communiqué, notant que la gamme Galaxy est devenue synonyme d’innovation, combinant harmonieusement des fonctionnalités avancées et des designs élégants.

En tant que compagnon de santé ultime, les produits Galaxy intègrent l’intelligence artificielle (IA) de pointe pour la santé et la Galaxy Watch7 pour offrir un suivi de santé et des conseils de remise en forme précis, permettant à Achraf Hakimi de prendre facilement et intelligemment soin de son bien-être.

Galaxy redéfinit également la connectivité en tant que facilitateur social, avec des outils de productivité de pointe et l’IA Galaxy favorisant une communication et une collaboration sans effort afin qu’il puisse rester connecté avec son équipe et ses fans du monde entier.

De plus, le design élégant des appareils Galaxy lui permet d’exprimer son style et son individualité. Ces attributs trouvent un profond écho chez Achraf Hakimi, icône mondiale du football et défenseur du sport.

Omar Saheb, vice président régional Marketing and Online Business chez Samsung Electronics MENA, a souligné que ce partenariat stratégique vise à inspirer une nouvelle génération de consommateurs à explorer le potentiel transformateur de la technologie Galaxy aux côtés d’Achraf Hakimi.

« Hakimi est une véritable icône, qui représente la fusion de l’athlétisme, de la communauté et de l’inspiration. Nous croyons que ce partenariat permettra à nos utilisateurs Galaxy d’atteindre leur plein potentiel », a-t-il ajouté, cité dans le communiqué. Considéré comme l’un des meilleurs latéraux au monde, Achraf Hakimi a réalisé des exploits remarquables, notamment en menant le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde 2022, en obtenant le titre de « World Best Player XI » en 2022 et en remportant la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2024.

En dehors du terrain, ses actions en tant que fondateur de la Fondation Achraf Hakimi témoignent de son engagement à autonomiser les jeunes et à promouvoir l’innovation sociale.

Reconnu comme l’un des footballeurs les plus stylés au monde, sa personnalité vibrante s’aligne avec la vision de Galaxy d’être un compagnon de santé, un facilitateur social et une marque avant-gardiste en matière de mode.

« Rejoindre la famille Galaxy est un immense honneur. L’engagement de Samsung envers l’innovation, le style et la communauté reflète parfaitement mon parcours sur le terrain et en dehors. Le football m’a appris l’importance de la persévérance, de la solidarité et de l’expression de soi – des valeurs qui résonnent profondément avec la vision de Samsung », a déclaré l’international marocain.

« À travers ce partenariat, j’espère inspirer les gens de toute la région à embrasser leur parcours unique et à repousser leurs limites, comme je m’efforce de le faire chaque jour. Ensemble, avec Samsung Galaxy, nous prouvons que The Next Big Thing Is You », a-t-il souligné cité dans le communiqué.

La campagne propose des contenus exclusifs et des récits captivants qui mettent en lumière la parfaite harmonie entre le parcours de Hakimi et la technologie transformatrice de Galaxy, soulignant une vision commune : encourager chacun à atteindre la réussite.