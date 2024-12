A quoi servira le Bureau Afrique de la FIFA que le Maroc accueillera ?

Le Maroc accueillera prochainement le Bureau Afrique de la Fédération internationale de football (FIFA), un projet découlant d’un accord stratégique signé le 16 décembre 2024 à Marrakech.

L’accord, paraphé par Aziz Akhannouch, chef du gouvernement marocain, Gianni Infantino, président de la FIFA, et Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), marque une étape majeure dans le développement du football africain.

Un engagement envers le développement du football en Afrique

Ce bureau régional a pour mission principale de soutenir les initiatives et projets visant le développement et la promotion du football à travers le continent africain. Il s’agit notamment d’accompagner les efforts des associations membres de la FIFA, d’améliorer les infrastructures sportives, de promouvoir le football féminin et de favoriser des programmes d’éducation et de formation liés au sport. En s’implantant au Maroc, ce bureau pourra bénéficier de l’expertise et des infrastructures modernes du Royaume.

Un soutien logistique et administratif renforcé

L’accord stipule que le gouvernement marocain et la FRMF mettront en place des mesures pour faciliter l’installation et le fonctionnement du Bureau Afrique de la FIFA. Ces mesures incluent la mise à disposition de locaux adaptés, le soutien aux démarches administratives pour l’établissement des employés étrangers et l’accompagnement logistique nécessaire pour assurer le bon déroulement des activités.

Un réseau mondial de bureaux régionaux

Le Bureau Afrique de la FIFA rejoint un réseau mondial de bureaux régionaux établis par l’organisation dans des endroits stratégiques pour superviser et coordonner le développement du football. Parmi ces bureaux figurent le Bureau Moyen-Orient à Dubaï, le Bureau Europe à Zurich, ainsi que des implantations en Asie et en Amérique Latine. Ces bureaux facilitent la mise en œuvre des stratégies locales et mondiales de la FIFA, tout en favorisant un lien direct avec les fédérations membres.

Selon les statuts de la FIFA, ces bureaux ont pour mandat de garantir une gestion décentralisée des programmes de développement, de promouvoir la coopération entre les associations membres et de renforcer l’influence du football en tant qu’outil d’inclusion sociale et de développement communautaire.

Des incitations fiscales pour accompagner ce projet

L’implantation du Bureau Afrique de la FIFA au Maroc s’inscrit dans une stratégie globale soutenue par le Projet de Loi de Finances (PLF) 2025, qui propose des mesures fiscales attractives pour faciliter l’établissement de la FIFA. Ces mesures incluent :

L’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pour les activités menées par la FIFA au Maroc.

L’exonération de l’impôt retenu à la source sur les produits des actions et parts sociales distribués.

L’exonération de la TVA sur les biens, matériels et services acquis par la FIFA.

L’exonération des droits d’enregistrement et de timbre pour les actes administratifs.

L’exonération de l’impôt sur le revenu pour les salaires du personnel non marocain.

Ces avantages visent à renforcer l’attractivité du Maroc en tant que hub régional pour le football tout en permettant à la FIFA de réinvestir davantage dans ses projets de développement local et continental.

Une reconnaissance internationale pour le Maroc

Lors de la signature de l’accord, Aziz Akhannouch a souligné que cette décision reflète la confiance des institutions sportives internationales envers le Maroc. Cette reconnaissance s’ajoute à l’attribution récente au Royaume de l’organisation de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal. Gianni Infantino, président de la FIFA, a quant à lui déclaré que ce bureau représente une « journée historique et exceptionnelle pour la FIFA, pour le Maroc et pour toute l’Afrique ».

Le rôle clé de la FRMF

La Fédération royale marocaine de football joue un rôle central dans cette initiative. Sous la direction de Fouzi Lekjaa, la FRMF a démontré un engagement constant pour développer le football au Maroc et en Afrique. Cette implication a été saluée par Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), qui a exprimé sa gratitude envers le Maroc pour ses contributions au développement du football africain.

Une perspective d’avenir pour le football africain

Avec l’ouverture du Bureau Afrique de la FIFA à Rabat, le Maroc renforce sa position de hub régional pour le football. Cette initiative permettra d’amplifier les efforts de développement du football à travers le continent et d’assurer une meilleure coordination entre les différents acteurs du sport en Afrique. En s’appuyant sur les valeurs universelles du football, ce projet aspire à créer un impact durable, à la fois sur et en dehors des terrains.

Gide comme conseiller

L’installation du Bureau Afrique de la FIFA a été rendue possible grâce à l’expertise juridique du cabinet Gide, qui a accompagné la FIFA tout au long du processus. L’intervention de Gide a couvert des aspects variés, allant de la due diligence juridique à la structuration et à la rédaction de l’accord de siège signé avec le Gouvernement marocain et la FRMF. L’équipe Gide, dirigée par Wacef Bentaibi, a également assisté la FIFA dans la création de l’entité marocaine et dans les démarches liées à sa mise en place. Cette collaboration souligne l’importance stratégique et la complexité du projet, qui marque une étape clé dans la coopération entre la FIFA et le Maroc.