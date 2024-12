Comment le Maroc veut faire des grandes échéances sportives un vecteur de progrès socio-économique

Le Maroc se positionne comme un modèle de gestion stratégique des grands événements sportifs internationaux, en exploitant ces échéances comme des opportunités pour initier des projets structurants.

Contrairement à certains pays qui investissent massivement pour le prestige éphémère de l’organisation, le Royaume mise sur des infrastructures durables ayant des retombées sociales et économiques significatives pour les décennies à venir. Ces initiatives s’inscrivent dans une vision globale de modernisation du pays et de renforcement de la qualité de vie pour ses citoyens.

Des infrastructures sportives pour l’avenir

Les préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 et la Coupe du Monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal, incluent des investissements colossaux dans les infrastructures sportives. Le Royaume alloue un budget de 20 milliards de dirhams pour moderniser des stades existants tels que le stade Mohammed V à Casablanca et celui de Marrakech, tout en construisant de nouvelles infrastructures comme le Grand Stade Hassan II à Casablanca. Ce dernier, avec une capacité prévue de 115 000 places, sera l’un des plus grands stades au monde, positionnant le Maroc comme un acteur incontournable de l’organisation sportive internationale.

La mobilité : un levier de développement

L’un des volets les plus ambitieux des préparatifs concerne le développement des infrastructures de transport, notamment la création de Réseaux Express Régionaux (RER) à Casablanca et Rabat. Ces projets visent à améliorer la mobilité urbaine et régionale, tout en désengorgeant les axes routiers. À Casablanca, des lignes reliant Mohammedia, Nouaceur, et Settat sont prévues, avec des fréquences de passage adaptées aux besoins des usagers. Rabat bénéficiera également d’une ligne stratégique connectant Kénitra à Skhirat, en passant par Salé et Témara.

Lire aussi | A quoi servira le Bureau Afrique de la FIFA que le Maroc accueillera ?

En parallèle, le prolongement de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) entre Tanger et Marrakech est en cours, facilitant les déplacements rapides entre les villes hôtes. Ces projets sont accompagnés de la construction de 20 nouvelles gares modernes, conçues pour desservir un large public et encourager l’usage des transports en commun.

Un héritage économique et social durable

Ces projets transcendent le cadre des événements sportifs et visent à laisser un héritage pérenne pour le pays. L’amélioration des infrastructures de transport et des stades devrait dynamiser le tourisme, stimuler la création d’emplois et attirer des investissements étrangers. Ces initiatives s’alignent avec la stratégie nationale de développement durable, visant à renforcer l’intégration économique des régions et à promouvoir des modes de transport respectueux de l’environnement.

Le sport comme vecteur de modernisation

Le sport, dans sa dimension événementielle, est devenu un catalyseur de développement pour le Maroc. En utilisant les échéances sportives comme alibi pour accélérer la modernisation des infrastructures, le Royaume démontre une vision proactive. Ces investissements ne servent pas uniquement à répondre aux exigences des compétitions internationales, mais participent à une transformation profonde et durable du pays.

Une ambition internationale et régionale

La position stratégique du Maroc, à équidistance des principales destinations mondiales, renforce son attractivité en tant que hub pour les grands événements internationaux. Les projets structurants lancés dans le cadre des préparatifs pour la CAN et la Coupe du Monde s’intègrent dans une dynamique visant à faire du Royaume une destination de choix pour les investisseurs, les touristes et les sportifs. En parallèle, ces initiatives contribuent à améliorer la qualité de vie des citoyens marocains en rendant les infrastructures accessibles et performantes.

Une vision à long terme

Contrairement à d’autres pays qui se sont retrouvés avec des infrastructures inutilisées après des événements de grande envergure, le Maroc inscrit ses investissements dans une logique de durabilité et de service à long terme. Chaque projet lancé pour ces compétitions sportives contribue à construire un futur où mobilité, développement économique et qualité de vie sont les priorités.

Lire aussi | Coupe du Monde 2030 : le Maroc, un acteur incontournable sur la scène mondiale [Rapport FIFA]

Les préparatifs du Maroc pour les échéances sportives internationales démontrent que le sport, pour peu que sa manifestation ne soit pas sa propre finalité, peut être un puissant moteur de transformation sociale et économique. Grâce à une planification rigoureuse et une vision claire, le Royaume se distingue comme un modèle de développement durable, où le progrès bénéficie non seulement aux spectateurs et aux participants, mais surtout aux générations futures.