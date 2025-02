La prochaine édition du SIAM consacrée aux problématiques de l’eau et de la durabilité

La 17éme édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) se tiendra, du 21 au 27 avril à Meknès, sous le thème « Agriculture et monde rural : l’eau au cœur du développement durable ».

Selon les organisateurs, le choix du thème de cette édition du SIAM, initié sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, intervient dans un contexte marqué par les enjeux liés aux changements climatiques et la forte tension sur les ressources en eau. L’agriculture se trouve confrontée au défi de produire plus avec moins d’eau et de manière durable et compétitive.

La bonne gouvernance de l’eau, facteur essentiel à l’équilibre des filières agricoles et des territoires ruraux, sera au cœur des conférences scientifiques qui seront organisées, avec pour objectif de croiser les expertises et d’explorer des pistes et alternatives concrètes pour une agriculture plus résiliente. Le exploitations doivent être capables de répondre aux défis climatiques et de préserver l’équilibre de l’écosystème agricole, à même d’assurer une souveraineté alimentaire durable.

L’édition 2025, qui enregistre la participation de 1.500 exposants et 70 pays, accueillera la France en tant qu’invitée d’honneur, un choix qui reflète, selon la même source, « l’excellence des relations entre les deux pays », notamment dans le domaine agricole.

Les relations bilatérales dans les domaines agricole, agro-industriel, halieutique et forestier sont marquées par une coopération dynamique et mutuellement bénéfique, offrant des perspectives de développement et de partage d’expertises.

Installé sur une superficie couverte de 12,4 hectares, le SIAM sera structuré autour de douze pôles thématiques, consacrés notamment aux produits du terroir, à l’élevage et intrants d’élevage, au machinisme agricole, à l’agro-alimentaire, à l’agrofourniture et à l’agri-digital.