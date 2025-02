La Commission nationale des investissements a approuvé un total de 275 conventions de projets pour un montant de plus de 393 milliards de dirhams (MMDH), affirme, mardi 4 février, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Ces projets, dont neuf stratégiques d’une valeur de plus de 65 MMDH, devront générer quelque 195.000 emplois directs et indirects, souligne M. Akannouch, au cours d’une séance de politique générale à la Chambre des Conseillers consacrée aux indicateurs économiques et financiers.

Ainsi, le chef de gouvernement fait part « d’une dynamique sans précédent » de la Commission nationale, qui a tenu quatorze sessions sous l’actuel gouvernement, sanctionnées par « un bilan très positif » en termes de création des emplois et de la nature des projets sélectionnés.

Pour garantir un climat propice à l’investissement et augmenter les IDE, le gouvernement a élaboré une feuille de route stratégique à l’horizon 2026 pour promouvoir le climat des affaires au Maroc à travers 46 projets, soutient le chef de gouvernement.

Le plan, inspiré des hautes orientations royales, reflète un grand souci de transparence et apporte une réponse aux diverses manifestations de la corruption dans le milieu des affaires, notamment à travers la simplification et la digitalisation des procédures administratives (réduction de 45% des documents et des délais).

La feuille de route tente de corriger les lacunes relatives à la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’exploitation, ainsi qu’à la mobilisation du foncier. Ces mesures sont à même de mettre en place un cadre juridique et opérationnel pour la création électronique d’entreprise.

M. Akhannouch évoque, d’autre part, le renforcement de la transparence économique à travers la révision de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, la réduction des délais de paiement et la recherche de solutions aux problèmes y afférentes et entravant le bon fonctionnement des entreprises.

De plus, les efforts ont concerné l’amélioration à l’accessibilité au foncier par l’adoption de la loi relative aux zones industrielles. Cette législation est dédiée au développement de l’infrastructure industrielle en consacrant une assiette supplémentaire de 3.700 hectares.