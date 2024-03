Disty maintient sa croissance malgré la concurrence

Le groupe Disty Technologie, à travers une communication financière, a annoncé avoir enregistré une croissance significative de 9% de son chiffre d’affaires en 2023, s’élevant à 540,8 MDH.

L’économie mondiale est en pleine mutation, et le Maroc ne fait pas exception. Le pays, qui a longtemps été un acteur important dans le secteur agricole, se tourne de plus en plus vers les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour soutenir sa croissance économique. L’informatique est devenue un pilier essentiel de cette transformation. Même si avec le Covid, le secteur a subi des turbulences, aujourd’hui le marché marocain de l’informatique est en pleine expansion et reconfiguration.

Lire aussi | Marsa Maroc. Le résultat net consolidé a franchi, pour la première fois, la barre du milliard de DH

Le Maroc étant un pays jeune, avec une population de plus de 36 millions d’habitants, dont plus de 60% ont moins de 30 ans, cette jeunesse connectée constitue un moteur important de la croissance du marché de l’informatique, créant ainsi une demande croissante pour les produits et services numériques. Selon une étude de New Generation Technology sur le marché de l’informatique au Maroc, ce dernier est en pleine croissance, avec un chiffre d’affaires estimé à 8 milliards de dirhams en 2023, dont 4 milliards pour le matériel, 2 milliards pour les logiciels et 2 milliards pour les services. Les opérateurs télécoms dominent le marché, détenant environ 60% des parts de marché. Parmi les principaux acteurs du marché, on peut citer les deux principaux opérateurs, Disway et Disty, qui sont cotés à la bourse de Casablanca.

La dynamique mitigée de Disty

Dans un contexte économique marqué par une baisse du pouvoir d’achat et un ralentissement économique exacerbé par l’inflation, Disty Technologies, importateur, fournisseur et distributeur de référence dans le domaine des technologies de l’information au Maroc, annonce avoir démontré une résilience et un dynamisme commercial remarquable. Ainsi, malgré les défis économiques, Disty Technologies révèle avoir enregistré une croissance significative de 9% de son chiffre d’affaires en 2023, qui s’élève à 540,8 MDH. Cette performance, selon le groupe, est le résultat direct de l’élargissement de son portefeuille de produits et de solutions, conséquence des partenariats stratégiques établis en 2022. Les efforts soutenus en matière commerciale ont permis d’accroître la part de marché de l’entreprise, notamment auprès des entreprises privées et des organismes publics, renforçant ainsi sa position dans le secteur de la distribution des technologies de l’information au Maroc.

Lire aussi | Société Réalisations Mécaniques : profit warning sur les résultats de 2023

Si le résultat net semble avoir été multiplié par quatre, le résultat d’exploitation, qui est le meilleur indicateur de performance économique de l’entreprise, a lui connu une hausse de 11%. Dans les chiffres, on peut voir qu’en 2022, il était de 26,3 MDH et de 29,2 MDH en 2023. En revanche, du côté de la bourse, l’heure est à la dégringolade. Cet importateur grossiste de matériel et de consommables informatiques, qui avait fait son entrée en fanfare le 20 juillet 2022, voit depuis un certain temps sa capitalisation fondre, passant de près de 30 % à la fin de sa première année boursière, à 202 millions de dirhams. Depuis lors, le cours de la société, fondée et présidée par Younes El Himdy (un ancien de Distrisoft, un autre importateur IT absorbé par Disway, le leader du secteur également coté à la bourse de Casablanca), oscille dans une fourchette étroite de +/- 10 %, avec de faibles volumes de transactions, décevant ainsi bon nombre d’investisseurs.

Lire aussi | A travers sa feuille de route gazière, le Maroc trace sa voie vers une énergie plus propre

Par ailleurs, il est également important de noter que le marché devient de plus en plus concurrentiel. « La concurrence sur le marché de l’informatique au Maroc est forte, avec de nombreux acteurs proposant des produits et des services similaires. Pour se démarquer, les acteurs du marché adoptent différentes stratégies, telles que des offres groupées incluant matériel, logiciels et services, des investissements dans l’innovation et le développement de nouvelles technologies, ou encore des partenariats avec d’autres acteurs du marché », explique l’étude du groupe New Generation Technology. Sans oublier l »émergence de la concurrence des acteurs qui sont dans la reconditionnement de matériel informatique.