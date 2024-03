Standard and Poor’s. La note du Maroc revue à la hausse

L’agence de notation américaine Standard & Poor’s (S&P) annonce avoir maintenu la note de la dette souveraine du Maroc à BB+/B, et amélioré la perspective associée à cette note en la faisant passer de «stable» à «positive», et ce, à la faveur, entre autres, de la progression des réformes socio-économiques et budgétaires.

Dans son rapport d’évaluation, S&P Global Ratings précise que le Royaume a fait preuve de résilience face aux multiples chocs survenus au cours des cinq dernières années, tout en maintenant son accès au financement intérieur et extérieur. «La poursuite de la mise en œuvre des réformes socio-économiques et budgétaires contribuera à formaliser davantage l’économie et à la rendre plus inclusive et compétitive, stimulant ainsi la croissance du PIB et réduisant les déficits budgétaires, quoique progressivement» a indiqué dans ce sens l’agence de notation.

Et de poursuivre : «les déficits budgétaires et courant ont diminué plus que prévu en 2023, à 4,4% et 0,6% du PIB, respectivement, et nous nous attendons à ce que la consolidation budgétaire se poursuive». De la sorte, S&P Global considère qu’elle pourrait relever la note du Maroc dans les 12 à 18 prochains mois à condition, poursuit elle, que «le gouvernement continue de mettre en œuvre des réformes structurelles, favorisant une croissance économique plus forte et un élargissement de l’assiette fiscale, et que les déficits budgétaires continuent de diminuer».

S’agissant de la croissance du PIB du Maroc, S&P Global Ratings prévoit qu’elle atteindra 3,4% en 2024, contre 3,1% en 2023, soutenue par des performances robustes au niveau des secteurs du tourisme, de l’automobile et de l’aérospatiale, avant de grimper à 3,7% en 2025-2027. De même que la croissance économique sera soutenue par une demande intérieure plus forte, aidée par une inflation en baisse et un investissement privé accru, qui bénéficiera des réformes économiques en cours et d’une croissance plus forte dans la zone euro, principal partenaire commercial du Maroc, a indiqué S&P Global.

Des projets déterminants pour l’économie

L’économie du Royaume bénéficiera progressivement du développement de projets d’envergure compte tenu de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations en 2025 et de la Coupe du monde de football en 2030. Il faut y ajouter la mise en œuvre de réformes socio-économiques et l’expansion de la capacité d’exportation du Maroc, a affirmé la même source. Une conjonction d’événement qui fait dire à l’agence que le déficit budgétaire diminuera à 3% du PIB d’ici 2027. Quant aux perspectives, l’agence s’attend à ce que les flux d’IDE augmentent progressivement dans les années à venir, à mesure que la mise en œuvre de réformes économiques structurelles rend le Maroc plus attractif pour les investisseurs. Elle met en exergue la confiance de la communauté financière internationale dont jouit le Royaume et qui s’est traduite récemment par le succès de l’émission obligataire réalisée en mars 2023.