Mezzour inaugure à Fès une nouvelle ligne de production de compteurs électriques intelligents

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a procédé, mercredi à la zone industrielle de Bensouda à Fès, à l’inauguration d’une nouvelle ligne de production de compteurs électriques intelligents au niveau de la société ZINCO, filiale du groupe ZINELEC.

Avec un investissement de 12 millions de dhs (MDH) permettant la création de 71 emplois supplémentaires, la mise en place de la nouvelle ligne de production de compteurs électriques intelligents permet à la société d’évoluer vers la fabrication d’un produit de haute technologie.

Cette technologie permet une mesure de la consommation, une gestion à distance et une intégration dans des réseaux électriques intelligents, répondant ainsi aux besoins croissants de modernisation des infrastructures énergétiques nationales et aux enjeux de la transition énergétique et de la gestion optimisée et durable de l’énergie.

Lire aussi | Mezzour promet de doubler le nombre d’emplois dans le secteur aéronautique d’ici 2030

Intervenant à cette occasion, M. Mezzour a indiqué que ce projet industriel « marque une avancée significative pour notre industrie nationale, en particulier dans le domaine des technologies intelligentes, et incarne une véritable révolution dans la gestion de l’énergie ».

Le projet s’inscrit pleinement, a fait savoir le ministre, dans la stratégie énergétique nationale, portée par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui place la durabilité et l’efficacité énergétique au cœur du développement économique et social du Maroc.

Dans une déclaration à la presse, M. Mezzour a précisé que ce projet, le premier du genre au Maroc, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de SM le Roi pour renforcer la souveraineté industrielle nationale et fait partie de la banque de projets pour la substitution des importations.

Le directeur général de la société Zinco, Anouar Zine Filali a indiqué que cette inauguration marque « une étape clé pour l’entreprise et, plus largement, pour l’industrie nationale », mettant l’accent sur l’importance du soutien apporté par le ministère de l’industrie et de l’intérêt accordé à la souveraineté industrielle et au développement de solutions locales performantes.

« Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape avec l’inauguration de cette unité de fabrication, qui s’inscrit dans une vision ambitieuse pour renforcer notre tissu industriel et répondre aux défis du secteur », a-t-il dit.

Cette ambition, a fait remarquer M. Filali, « s’inscrit en droite ligne avec la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du développement industriel, de la création d’emplois et de la souveraineté économique de notre pays ».

Kevin Gaofeng, vice-président du groupe Hexing-région d’Afrique, le plus grand fournisseur chinois de compteurs électriques, partenaire de Zinco, a souligné que l’inauguration de cette unité marque une étape significative dans la collaboration entre les deux sociétés marocaine et chinoise et témoigne de la pertinence de la coopération et de l’innovation.

L’inauguration de cette usine à Fès s’inscrit « parfaitement dans notre stratégie de transfert de compétence et de technologie », a-t-il dit, ajoutant que son groupe est profondément engagé à soutenir la vision vers un paysage industriel moderne, efficace et durable pour le Maroc.

Il a salué l’engagement du Maroc en faveur de la création d’un environnement réglementaire et institutionnel propice à l’innovation et à la croissance favorable à l’émergence de projets similaires avec un impact durable sur les infrastructures résilientes et le développement socio-économique.

La société Zinco est spécialisée dans la fabrication des compteurs d’eau, d’électricité et des poteaux en béton armés pour les lignes électriques ainsi que dans la commercialisation de solutions d’éclairage public.

Depuis 2011, la société a évolué de la représentation commerciale de marques internationales de compteurs électriques et d’eau vers une intégration industrielle locale.

Lire aussi | Ryad Mezzour rend visite au complexe sidérurgique de Riva Industries

Grâce à la technologie de communication intégrée, ces compteurs intelligents permettent aux ménages de suivre leur consommation en temps réel et de mieux la maîtriser, aux fournisseurs d’énergie de gérer les réseaux de manière plus efficiente et à l’ensemble du système électrique de s’adapter à l’intégration croissante des énergies renouvelables.

Outre l’avancée technologique réalisée par la société Zinco, cette usine représente, selon ses promoteurs, une opportunité économique majeure pour la région de Fès-Meknès et pour ses jeunes.

Elle contribue, selon la même source, au renforcement de la souveraineté industrielle du Royaume, les capacités de la nouvelle ligne pouvant attendre 900.000 compteurs/an, grâce au développement que connait le secteur des infrastructures électriques nationales et africaines.

L’inauguration de cette nouvelle unité s’est déroulée en présence notamment du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Mouad Jamai, du président de la région, Abdelouahed El Ansari et des représentants des organisations des professionnels régionales et locales.