Le groupe français VINCI en roue libre

Le groupe français Vinci poursuit son ascension au Maroc.

Après une présence de près de 80 ans dans notre pays, le groupe qui fait partie des leaders mondiaux des concessions, de l’énergie et de la construction vient dépasser la barre de cinq milliards de dirhams en chiffre d’affaires cumulé pour sa vingtaine de filiales marocaines dont plus de trois milliards de dirhams réalisés par Cegelec Maroc, la filiale la plus ancienne qui opère aussi en export en Afrique de l’Ouest. Ce qui érige le Maroc en marché africain principal qui représente 30% à 40% des revenus africains du groupe VINCI.

Ce jalon significatif vient ponctuer une progression exponentielle du groupe présidé par Xavier Huillard sur le marché marocain où une décennie auparavant, il dépassait encore péniblement 1,5 milliard de dirhams. Il faut dire qu’entre temps, le groupe Vinci a engrangé les succès commerciaux dans notre pays avec des projets emblématiques comme la construction de la station de transfert d’énergie par pompage d’Abdelmoumen, à 70 km d’Agadir, l’édification de l’hôtel Royal Mansour et la Tour Borj Attijari à Casablanca et plusieurs chantiers clés en main pour clients du secteur énergétique tels Green of Africa. Ce qui a fait le lit de la progression des revenus notamment Cegelec, Sogea-Satom, Vinci Energie et Vinci Facilities mais également le renforcement des effectifs marocains qui dépassent, désormais, plus de 3.500 salariés (contre 2.200 en 2014).

Rappelons, que le groupe Vinci revendique en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 72 milliards d’euros (près de 800 milliards de dirhams) et un résultat net de 5 milliards d’euros (plus de 50 milliards de dirhams).