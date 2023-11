20e édition du FIFM, une grande célébration malgré l’annulation du tapis rouge 

En raison du conflit au Proche-Orient et de la situation géopolitique tendue, les organisateurs du Festival International du Film de Marrakech, qui se tiendra du 24 novembre au 4 décembre 2023, ont décidé d’annuler exceptionnellement le célèbre tapis rouge et les traditionnelles festivités à la Place Jemaa El Fna.

Les mesures prises par la direction du FIFM n’ont toutefois dissuadé aucune des stars invitées. Tous les professionnels du cinéma et les stars attendus ont confirmé leur présence, ce qui promet de faire de cette 20e édition un grand cru et une impressionnante célébration du cinéma mondial avec une sélection de 75 films de 36 pays, couvrant diverses catégories.

La compétition officielle présente 14 films, tous des premiers et deuxième longs métrages dont 8 réalisés par des femmes, avec un jury international présidé par Jessica Chastain.

Le festival propose un nombre impressionnant de rencontres avec des personnalités du cinéma, notamment Simon Baker, Faouzi Bensaïdi, Willem Dafoe et Tilda Swinton. Des séances de gala présentent des films très attendus, tels que « Memory » de Michel Franco et « Limbo » d’Ivan Sen.

Jessica Chastain, présidente du jury.

Le cinéma marocain est mis en avant avec 15 films nationaux et une section Jeune Public est destinée aux enfants et adolescents. Quant aux Ateliers de l’Atlas, cette section qui soutient le jeune cinéma africain et moyen-oriental, il sera parrainé par le grand Martin Scorsese, qui sera présent pour la sixième fois consécutive au FFIFM qu’il apprécie tant.

Ainsi, malgré les défis, le FIFM maintient le cap et ne déroge pas à la mission qu’il s’est fixé depuis son lancement : faire de Marrakech le centre du cinéma mondial. Le festival se prépare à créer des moments inoubliables et à rassembler les passionnés de cinéma du monde entier dans cette oasis culturelle. Cette édition du FIFM s’annonce définitivement comme une grande célébration du septième art, mettant en lumière la diversité et la vitalité du cinéma mondial.