Ligne Roset et Assouline, mélange enchanteur entre luxe et culture au cœur de Marrakech

Ligne Roset, spécialiste de mobilier haut de gamme, et Assouline, la maison d’édition ultra-hype, ont choisi la ville de Marrakech pour mêler les deux mondes dans un même showroom, où se côtoient meubles et livres de luxe en parfaite osmose.

Situé dans le quartier prisé de la Villa Majorelle, le magasin redéfinit l’expérience de shopping dans la ville ocre. Alliant design contemporain et patrimoine marocain, cet espace raffiné est rapidement devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de culture et de sophistication.

« Nous espérons, avec cet espace à Marrakech, ouvrir de nouvelles frontières vers le sud du Maroc, » a déclaré Mohamed Berrada Sounni, directeur de Ligne Roset au Maroc, qui dispose déjà d’antennes à Casablanca et Rabat.

Une fusion naturelle

Tout en s’adaptant aux goûts marocains, le showroom «reflète la qualité et le confort du savoir-faire français, avec des collections inspirées par les voyages et le patrimoine artisanal local», a-t-il fait remarquer.

Berrada Sounni a également souligné que LigneRoset se distingue par sa capacité à proposer des pièces au design minimaliste et durable, capables de traverser les générations.

Cette fusion des marques s’est naturellement faite, offrant aux visiteurs un espace où le mobilier et les livres de luxe se rencontrent. Prosper Assouline, cofondateur de la marque éponyme, partage sa vision à travers un entretien concis mais révélateur.

Interrogé sur l’ouverture de leur premier showroom au Maroc, Prosper Assouline, co-fondateur de la marque avec son épouse Martine, a expliqué qu’il «était naturel pour nous d’ouvrir une boutique» à Marrakech, puisque «c’est une ville qui résonne profondément avec l’histoire et la culture».

Et de renchérir: «Marrakech s’est imposée comme une évidence. Nous avons même créé une bougie spéciale dédiée à Marrakech pour prolonger l’expérience».

Une adresse de luxe incontournable dans la cité ocre

La complémentarité avec Ligne Roset est parfaite, du fait que «le livre s’intègre naturellement dans les espaces de vie, et ensemble, nous créons une ambiance unique, où design et culture cohabitent harmonieusement».

La double inauguration représente plus qu’un simple ajout au marché du luxe marocain, Ligne Roset et Assouline ont su créer un espace où les amateurs de design et de culture peuvent se retrouver pour découvrir des pièces uniques et des ouvrages d’exception.

L’union de ces deux marques prestigieuses ne fait que renforcer l’attractivité de Marrakech en tant que destination incontournable pour les amateurs de luxe et de raffinement.

Entre la beauté intemporelle du mobilier de Ligne Roset et l’univers riche et captivant des livres d’art d’Assouline, ce nouvel espace offre aux visiteurs une expérience unique, où l’art de vivre à la française rencontre le patrimoine marocain.