Groupe OCP : une hausse de 387% du résultat opérationnel

Le géant marocain des phosphates poursuit sereinement son chemin. Au cours du 1er semestre 2024, les principaux indicateurs du Groupe OCP ont connu une forte croissance, soutenue par une position de leader sur le marché mondial, ainsi que par une efficacité opérationnelle optimale. La baisse des prix a été largement compensée par la hausse des exportations.

Au 1er semestre 2024, le Groupe OCP a réalisé de solides performances financières, marquées notamment par une croissance à deux chiffres dans ses principaux indicateurs. Ces résultats découlent principalement de la capitalisation de la capacité accrue de production d’engrais pour répondre à une demande mondiale en forte croissance sur plusieurs marchés stratégiques, tout en optimisant l’efficacité de sa production et de ses opérations, sur l’ensemble de la chaine de valeur. Au cours de cette période, les conditions du marché international ont été caractérisées par une offre limitée et une demande soutenue, entrainant ainsi une baisse importante des stocks mondiaux. Dans ce contexte favorable, OCP a su tirer parti de sa flexibilité industrielle et commerciale pour livrer au bon moment des volumes importants de produis à haute valeur ajoutée, tels que le Triple super phosphate (TSP), avec 50% de plus. Combinées à la maitrise des coûts, ces atouts ont ainsi permis de renforcer la compétitivité du Groupe OCP et de soutenir des marges parmi les plus élevées du secteur industriel, selon les déclarations de Mostafa Terrab, PDG du Groupe OCP.

Ainsi, les chiffres clés du 1er semestre 2024 permettent de constater une progression du chiffre d’affaires (CA) de 15,14% par rapport au 1er semestre 2023. Il en est de même de l’EBITDA qui a connu un bond de 112,68% par rapport au 1er semestre 2023, avec une marge d’EBITDA de 38%, nettement supérieure à celle de 20%, enregistrée en 2023. Les dépenses d’investissement ont ainsi connu une hausse de 64,21%, ce qui confirme la solidité structurelle du Groupe OCP et conforte ses choix stratégiques.

Plus en détail, le communiqué de presse du Groupe OCP fait état d’une conjoncture relativement favorable sur le marché mondial des phosphates. En effet, les exportations de la Chine ont été inférieures aux prévisions, alors que la demande des principales régions importatrices, émanant notamment des Etats Unis d’Amérique, de l’Europe et de l’Afrique, s’est accrue. Par contre, la demande du Brésil et de l’Inde a été négativement influencée par plusieurs facteurs conjoncturels. La hausse du CA de 15,14% est due principalement à l’augmentation des volumes d’exportation. Ainsi, le CA des engrais phosphatés a augmenté de 15%, malgré la baisse des prix. Le CA de l’acide phosphorique a connu une hausse importante de 83%, grâce à une demande croissante en Inde et une demande solide en Europe. Quant à la roche, le CA a connu une baisse de 42%, en raison de la baisse des prix et des volumes de ventes locales, baisse compensée cependant par l’augmentation des volumes des exportations vers l’Europe et l’Asie. La marge brute réalisée au 1er semestre 2024 s’est améliorée avec une hausse de 52,05%, grâce à la forte croissance des revenus et à la baisse des coûts des matières premières, notamment l’ammoniac et le soufre. In fine, le résultat opérationnel a connu une hausse importante, passant de 2 422 MDH au 1er semestre 2023, à 11 800 MDH, pour la même période en 2024, soit une hausse de 387%.

Sur le plan financier, le Groupe OCP a procédé, au mois de mai 2024, avec succès, à une levée de fonds sur les marchés obligataires internationaux, pour un montant total de 2 milliards de dollars. La réussite de cette nouvelle émission d’obligations, la plus importante jamais réalisée par le Groupe OCP, reflète la confiance des investisseurs internationaux dans la vision de la croissance durable du géant mondial des phosphates. Les fonds levés devront être dédiés au Programme d’investissement vert à l’horizon 2027. A la même période, le Groupe OCP a finalisé un accord de financement de 200 millions d’euros avec la KfW, banque allemande de développement et d’investissement pour renforcer la sécurité alimentaire mondiale et lutter contre le changement climatique. 150 millions d’euros seront consacrés à l’objectif d’utiliser 100% d’eaux non conventionnelles, dès cette année, pour les opérations industrielles du Groupe. Les 50 millions restant devront être affectés au développement des énergies propres, pour atteindre une neutralité carbone complète.

L’OCP vise aussi le développement de ses capacités de production, en lançant l’exécution de son Programme stratégique Mzinda-Meskala. L’objectif est d’atteindre une capacité annuelle dans le corridor Mzinda-Asfi, avec 12 millions de tonnes de roche, 3 millions de tonnes d’acide phosphorique et 8,4 millions d’engrais, d’ici 2028. Pour le corridor Meskala-Essaouira, l’objectif est d’atteindre une capacité annuelle de 20 millions de tonnes de roche, 1 million de tonne d’acide phosphorique et 2 millions de tonnes d’engrais, d’ici 2030.

Enfin, au niveau du programme énergétique, OCP Green Energy progresse significativement dans la phase 1 de son projet d’énergie solaire qui devra fournir 202 MW de capacité à Khouribga et à Benguerir, en 2024. Aujourd’hui, 93% des travaux ont été achevés, avec des avancées notables au niveau des installations et de l’assemblage des modules photovoltaïques et des suiveurs, ainsi qu’au niveau de la construction de la sous-station de transformation et de l’achèvement des travaux du géni civil. Ainsi, grâce à la capitalisation continue de ses acquis structurels, la locomotive OCP poursuit sereinement son chemin.