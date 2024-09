Taux directeur, inflation, croissance… ce qu’il faut retenir du Conseil de Bank Al-Maghrib

Le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) a tenu le 24 septembre 2024 sa troisième réunion trimestrielle de l’année.

Lors de cette session, l’analyse de la conjoncture économique nationale et internationale a permis de dégager les perspectives de la politique monétaire et de la croissance du pays pour les prochains mois. Voici les principales conclusions de cette réunion.

Maintien du taux directeur à 2,75 %

Le Conseil a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 2,75 %. Ce choix s’appuie sur un contexte d’inflation modérée et sur les incertitudes qui pèsent sur les perspectives économiques. La Banque centrale reste toutefois attentive à l’évolution de la situation, particulièrement sur les marchés internationaux, et se tient prête à ajuster sa politique monétaire si nécessaire.

Une inflation sous contrôle

L’inflation au Maroc suit une tendance baissière, portée par la baisse des prix des produits alimentaires à prix volatils. Après avoir atteint 6,1 % en 2023, l’inflation globale devrait tomber à 1,3 % en 2024 avant de remonter légèrement à 2,5 % en 2025. Quant à l’inflation sous-jacente (hors produits volatils), elle s’est stabilisée autour de 2 % et devrait rester proche de ce taux sur les huit prochains trimestres.

Ralentissement de la croissance en 2024

Le Conseil a relevé que la croissance économique du Maroc, après une performance de 3,4 % en 2023, devrait ralentir à 2,8 % en 2024 avant de rebondir à 4,4 % en 2025. Cette décélération s’explique par une contraction attendue de 6,9 % de la valeur ajoutée agricole en 2024 en raison des conditions climatiques, mais une reprise est prévue en 2025 avec une croissance agricole estimée à 8,6 %. Les activités non agricoles, notamment dans les industries manufacturières, extractives et le tourisme, continuent de soutenir la croissance, avec une progression prévue de 3,9 % sur la période 2024-2025.

Perspectives internationales : inflation en baisse, croissance en ralentissement

Au niveau mondial, les perspectives économiques se stabilisent. La croissance des États-Unis devrait passer de 2,6 % en 2024 à 1,6 % en 2025, tandis que la zone euro enregistrerait une légère décélération avec une croissance de 0,8 % en 2024 avant de s’améliorer à 1,5 % en 2025. L’inflation mondiale devrait également poursuivre sa baisse, passant de 3,7 % en 2024 à 3,2 % en 2025. Ces projections tiennent compte des politiques monétaires globalement plus souples adoptées par les principales banques centrales, notamment la BCE et la FED.

Comptes extérieurs : une dynamique favorable des échanges

Sur le plan des échanges extérieurs, les exportations marocaines devraient enregistrer une hausse de 4,8 % en 2024 et de 9,2 % en 2025, soutenues principalement par le secteur automobile et les phosphates. Les importations, après un repli de 2,9 % en 2023, devraient augmenter de 5 % en 2024 et de 9 % en 2025, principalement en raison de la hausse des achats de biens d’équipement et d’énergie.

Déficit budgétaire stable et amélioration attendue

Concernant les finances publiques, le déficit budgétaire devrait se stabiliser autour de 4,4 % du PIB en 2024 avant de s’améliorer à 3,9 % en 2025. Cette stabilisation est soutenue par l’augmentation des recettes fiscales, tandis que les dépenses en biens, services et investissements continuent de progresser.