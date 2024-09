Tourisme de montagne: l’offre touristique s’organise à Akchour

Quelques semaines après le lancement par l’Agence de Développement du Nord du programme d’appui au Pays Jbala, notamment à travers l’aménagement du site d’Akchour, véritable porte d’entrée du tourisme rural pour le pays Jbala, certains opérateurs touristiques y ont flairé le bon filon pour développer une infrastructure hôtelière de montagne adaptée et moderne.

Le groupe El Mekhimar s’apprête à lancer les travaux de construction du projet d’un eco-lodge non loin des célèbres cascades d’Akchour, connu pour être l’un des joyaux cachés de la province de Chefchaouen.

Doté d’une enveloppe de cinquante millions de dirhams, le projet porté par la société Lake Acchour Village viendra dès fin 2025 renforcer l’offre en lits touristiques du site situé à 30 km de la ville de Chaouen (chef-lieu de la province de Chefchaouen) qui attire de plus en plus des touristes internationaux amoureux de la nature et séduits par le charme de celle qu’on appelle la «perle bleue».

Rappelons que le groupe El Mekhimar que contrôle Hassan El Mekhimar, un entrepreneur connu dans la région de Tanger, opère dans le négoce et dans les métiers de tourisme à travers notamment la Société Touristique de Chasse Kharroub. Quant au projet lancé il y a quelques mois par les autorités publiques pour le développement de la région d’Akchour, il comporte plusieurs volets, à savoir : 1) l’aménagement de l’accès du site d’Akchour avec en plus la construction d’un café et restaurant ainsi que des sanitaires publics, 2) l’aménagement des circuits de randonnées et, enfin, 3) les travaux de revêtement et de traitement de l’environnement de la route non classée menant au site et ce, pour en améliorer l’accès.