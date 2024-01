Coupe du Monde 2030 : Un budget de 6 MM DH alloué à la gestion durable des déchets dans les villes hôtes

Le Maroc se prépare activement pour accueillir la Coupe du Monde 2030 en mettant l’accent sur la gestion durable des déchets, selon une nouvelle vision gouvernementale. Sous la direction de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Ben Ali, cette initiative vise à contrer les impacts négatifs du secteur des déchets sur l’environnement et la qualité de vie des citoyens. Un budget conséquent de 6 milliards de dirhams a été alloué à des projets visant à concrétiser cette vision.

Au cœur de cette approche se trouve la mise en œuvre de la collecte sélective des déchets ménagers, avec une séparation entre les matières organiques et les autres recyclables. En anticipation de la Coupe du Monde 2030, plusieurs projets ont été proposés dans les six villes hôtes, couvrant des initiatives allant des centres de tri aux centres d’enfouissement. En réponse à des questions orales sur la gestion des déchets à la Chambre des représentants, la ministre a souligné que le tri sélectif dans ces six villes nécessitera un investissement financier d’environ 6 milliards de dirhams.

Lire aussi | Canada. Le gouvernement fédéral limite à deux ans les permis d’études

Simultanément, un programme spécifique a été élaboré pour les municipalités produisant moins de 50 000 tonnes d’ordures ménagères par an, comprenant 13 projets d’une valeur totale de 330 millions de dirhams. L’objectif de cette initiative est de valoriser les déchets de manière écologique, réduisant ainsi leur impact sur l’environnement, en particulier en ce qui concerne le lixiviat et les émissions de gaz à effet de serre.

La ministre a également mis en avant la préparation d’un projet de loi modifiant la loi sur la gestion et l’élimination des déchets. Ces modifications visent à développer les techniques de valorisation des déchets, renforcer la responsabilité élargie des producteurs, améliorer la gouvernance de la gestion des déchets et promouvoir la justice réparatrice.

Lire aussi | Clap de fin pour la plateforme de paiement YouCan Pay

Ces initiatives s’inscrivent dans le contexte des préparatifs en vue de la Coupe du Monde 2030. La candidature du Maroc, en collaboration avec l’Espagne et le Portugal, a été unanimement choisie par le Conseil de la Fédération Internationale de Football Association, comme l’a annoncé Sa Majesté le Roi Mohammed VI.