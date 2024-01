CAN 2023. Get out ! L’Algérie sortie d’Afrique

Mardi soir, en Côte d’Ivoire, on a vécu les plus gros moments de cette C.A.N 2023 qui se joue en 2024.

Une Coupe d’Afrique où mercredi les Lions de l’Atlas devaient se charger de la remettre sur orbite. C’était là leur mission face à la Zambie non seulement pour rester en tête du groupe « F » à San Pedro et surtout se mettre dans la poche le public ivoirien car ainsi les Eléphants resteraient en compétition. Tout comme le miraculé Cameroun qui a échappé à l’élimination face à la Gambie. A l’élimination et à la catastrophe de se voir chasser d’une compétition où tous le voyaient conquérant. Une fin de match somptueuse des Lions Indomptables a permis de vivre un match historique : Les Camerounais vainqueurs 3 à 2 après avoir été mené 1 à 2 à un quart d’heure de la fin du match.

Sacré football où rien n’est écrit à l’avance. Sauf pour les prétentieux, les envieux, les imposteurs !!! Ici, on n’accablera pas plus les Algériens qui eux ont quitté cette CAN et donc l’Afrique, par des coups de pieds (football) la Mauritanie. Les Mourabitounes ont botté dehors de la C.A.N les chevaliers du Sahara.

L’Histoire est délicieuse, et mardi soir, ici au Maroc on l’a savouré avec extase, non pas qu’on veut du mal à nos frères algériens qu’on aime bien, mais parce que, ils ont bien mérité cette humiliation. Pour l’ensemble de leurs œuvres. Rendez-vous, bientôt dans l’hebdo challenge pour tous les détails. Inchaa Allah.