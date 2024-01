Car Of The Year Morocco 2024. Le Renault Arkana s’adjuge le titre

L’élection du «Car Of The Year (COTY) Morocco 2024» a connu ce mardi 23 janvier courant son épilogue. Pour cette 5ème édition de l’événement, c’est le Renault Arkana qui a été primé.

C’est en présence de Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique, d’Adil Bennani, Président de l’Association des Importateurs de Véhicules Au Maroc (AIVAM), de Benacer Boulaâjoul, Directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), mais aussi des importateurs automobiles, des professionnels gravitant dans le secteur, en plus des partenaires ayant soutenu l’événement, que le grand vainqueur de la 5ème édition du «COTY Morocco» a été révélé. Le Renault Arkana a remporté le titre face à de sérieux prétendants au rang desquels la BYD Atto 3, le Cupra Formentor, la Dacia Spring, le Geely Coolray, le Honda CRV et la MG 4.

Lire aussi | Car Of The Year Morocco 2024. Et voici les 7 véhicules finalistes

Lors de la remise du Trophée des mains de Ms Abdeljalil et Bennani, Mohamed Bennani, Directeur général de la marque Renault au Maroc, a tenu vivement à remercier le jury, mais aussi l’AIVAM et l’ensemble des partenaires présents. Il en a profité également pour saluer le travail effectué par ses équipes dans le cadre du développement de la marque Renault dans le Royaume.

Lire aussi | Car Of The Year Morocco 2024. L’AIVAM lance la cinquième édition

Rappelons que le jury ayant pris part à cette quatrième édition du COTY Morocco était composé de journalistes et d’experts spécialisés dans l’automobile, au rang desquels Leïla Benjelloun (Golf du Maroc et présidente du Jury), Moulay Ahmed Belghiti (Les Inspirations Éco), Khadija Dinia (myluxurylife.ma), Essam Chraibi (wandaloo.com), Jalil Bennani (driversife.ma), Mohamed Akisra (drivein.ma), Haytam Boussaid (Le Matin), David Jérémie (Challenge), Mourad Khezzari (Gentlemen Driver), Nabil Sbai Tanji (Je veux acheter une voiture), Hatim Kaghat (Expert automobile) et Olivier Vitart (UTAC).