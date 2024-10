Voitures neuves : hausse significative des ventes en septembre

Le marché automobile marocain poursuit sa belle dynamique en septembre 2024, enregistrant une croissance de 22,57 % par rapport à la même période en 2023. C’est ce qu’attestent les derniers chiffres de l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM).



Ainsi, 14 398 véhicules ont été immatriculés en septembre 2024, contre 11 747 unités au même mois de l’année précédente. Dans le détail, les ventes de véhicules particuliers (VP) ont connu une hausse significative de 24,97 %, atteignant 12 684 unités. S’agissant du segment des véhicules utilitaires légers (VUL), la croissance reste plus modérée, avec une hausse de 7,33 %, portant le total à 1 714 véhicules vendus. Selon l’AIVAM, cette progression s’explique en partie par un effet de base favorable, le marché ayant été affecté en septembre 2023 par le séisme du Haouz.

Lire aussi | Nouvelle BMW Série 1 : une quatrième génération très affûtée

Un secteur plus résilient

De janvier à septembre, le marché global a totalisé 122 950 unités vendues, marquant une hausse de 4,72 % par rapport aux 117 409 unités enregistrées sur la même période en 2023. Une évolution qui atteste de la solidité du secteur automobile marocain, qui parvient non seulement à maintenir sa dynamique de croissance, mais aussi à s’adapter efficacement aux fluctuations du marché et aux incertitudes économiques mondiales. Dans le détail, Dacia conserve la plus haute marche du podium des véhicules particuliers (VP), avec une part de marché de 25,96 %, soit 28 519 nouvelles immatriculations à fin septembre dernier, suivie de Renault, qui a écoulé 16 980 unités, soit une part de marché (pdm) de 15,46 %, et de Hyundai (8 791 unités vendues), soit 8,0 % de pdm, selon les chiffres de l’AIVAM.

Lire aussi | Réseau de distribution : M-Automotiv accélère son expansion

S’agissant du segment des véhicules utilitaires légers (VUL), Renault maintient son leadership, ayant porté ses ventes à 3 211 unités, soit 24,51 % de pdm, suivi de Ford, qui a écoulé 1 752 unités (+13,37 % de pdm). DFSK conserve la 3e marche du podium avec 1 433 unités (+10,94 % de pdm). Pour le segment premium, Audi a atteint une part de marché de 3,08 % avec 3 379 voitures vendues, devançant BMW (2,90 % de pdm et 3 188 unités) et Mercedes-Benz (1,99 % de pdm et 2 183 unités).