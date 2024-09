Nouveau Dacia Jogger : sa commercialisation débute sous peu

Dacia Maroc lancera, dès le 20 septembre prochain, la commercialisation du Jogger, un modèle « made in Morocco » décliné en versions 5 et 7 places. Conçu pour répondre aux besoins des familles, des entreprises ou des artisans taxis, ce véhicule entend capter une forte attention sur le marché.

Plus que quelques jours à attendre pour la clientèle avant de fouler le parquet des showrooms Dacia dans le Royaume et repartir au volant du Jogger, un nouveau modèle à vocation familiale qui, s’il fallait le définir, combine la longueur d’un break, l’habitabilité d’un ludospace et les attributs d’un SUV. C’est probablement pour toutes ces qualités que la marque franco-roumaine le positionne comme un crossover. Rappelons que ce même Jogger alimente les chaînes de production de l’usine Renault à Tanger, se destinant au marché national comme à l’export.

Lire aussi | Voitures neuves : le marché marocain poursuit sa croissance à fin août

Le diesel uniquement pour le Maroc

Outre ses motorisations thermiques essence (TCe 110, ECO-G 100), le Jogger est aussi décliné en hybride (Hybrid 140), une variante qui fera son apparition dans les showrooms marocains en décembre prochain. Mais la cerise sur le gâteau, c’est qu’il reçoit en exclusivité, sous son capot et uniquement pour le Maroc, un moteur 1,5 litre Blue dCi associé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports. Ce bloc développe 102 chevaux et affiche une consommation moyenne raisonnable (selon les données du constructeur) de 4,3 l/100 km (version 5 places) et 4,4 l/100 km (version 7 places). Il faut dire que, par type de carburant et à fin 2023, le diesel reste en tête du marché automobile marocain avec une part de 85,5 %, devant l’essence et ses 10,1 % (source Aivam). Un choix stratégique pour Dacia qui contribuera à booster les ventes de ce véhicule dans le Royaume.

Faut-il souligner que Dacia maintient fermement son leadership sur le marché marocain depuis 14 ans, grâce à des performances commerciales remarquables. Un succès qui ne faiblit pas, notamment avec la popularité croissante de sa gamme actuelle de véhicules auprès de la clientèle. Sans oublier que l’arrivée prochaine de nouveaux modèles devrait amplifier cette dynamique. C’est d’ailleurs ce qu’a souligné Thibault Paland, nouveau directeur général de Renault Commerce Maroc et directeur des marques Dacia & Alpine au Maroc, lors d’une conférence de presse à El Jadida dédiée au lancement national du Jogger. « Dans les 18 mois à venir, nous allons lancer trois nouveaux modèles, ce qui permettra de continuer à faire de Dacia une marque dynamique, cool et essentielle, qui, à chaque fois, offre le meilleur à ses clients. Aussi, Dacia demeure la marque la plus adaptée aux familles marocaines, et c’est le cas avec le nouveau Jogger », a-t-il rappelé.

Lire aussi | Batteries: le Chinois BTR prévoit une 2ème usine au Maroc pour 363 millions dollars

Une habitabilité de belle facture

Le Jogger, parlons-en ! Bénéficiant des derniers canons stylistiques de Dacia, il dégage une impression de robustesse, grâce à des passages de roues marqués et une garde au sol élevée (200 mm à vide), le rendant adapté à tous types de routes. Selon les finitions, l’engin est équipé d’un ingénieux système breveté par Dacia de barres de toit modulables. En position transversale, elles font office de galerie de toit pouvant supporter jusqu’à 80 kg.

Côté habitabilité, le Jogger se distingue par ses dimensions généreuses (4,55 m de long et un empattement de 2,90 m), offrant une accessibilité aisée tant pour la deuxième que pour la troisième rangée de sièges. La garde au toit est également satisfaisante, permettant aux adultes de plus d’1,80 m de se sentir à l’aise à bord. L’espace arrière comporte une banquette trois places rabattable avec assise et dossier 2/3-1/3 (en rang 2), et, en version 7 places, deux sièges rabattables et amovibles individuellement (en rang 3). Le volume de chargement est impressionnant, avec une capacité maximale allant jusqu’à 2 094 litres.

Lire aussi | Khalid Qalam prend la tête de Gotion Power Morocco SA

Les artisans taxis ciblés

Outre les familles, ce modèle cible également les entreprises, en particulier les artisans taxis du Maroc. « Le Jogger est aussi le remplaçant du Lodgy. Nous avons donc à cœur de leur proposer ce véhicule qui, certes, coûte un peu plus cher qu’un Lodgy, mais qui a fait un bond en avant, notamment en matière d’habitabilité, d’équipements de confort, de sécurité et d’agrément de conduite », a expliqué Abdel Hamid Lotfi, directeur marketing de Dacia Maroc.

Les équipements de sécurité ne manquent pas sur le Jogger (airbags frontaux et latéraux, ABS, ESC, aide au démarrage en côte…), et ce, dès la version de base (Essential). Il est également possible d’enrichir la liste des équipements en optant pour la version intermédiaire (Expression) ou la plus haut de gamme (Extreme).