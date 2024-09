Taroudant : l’agriculture au cœur des priorités

La province de Taroudant connaît une dynamique de reconstruction et de modernisation qui stimule fortement le secteur agricole, devenu une priorité essentielle suite au séisme du 8 septembre 2023.

La réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles, l’entretien des seguias, la création et l’équipement de points d’eau, ainsi que la construction de pistes agricoles et d’ouvrages antiérosifs font partie des initiatives déployées dans toute la province. C’est dans cette optique qu’a été lancé un programme d’urgence de reconstruction et de modernisation agricole dans les zones affectées par le séisme, avec pour objectif de revitaliser et renforcer l’activité agricole.

Ce que prévoit le plan d’urgence

Concrètement, ce programme vise à réhabiliter les infrastructures agricoles à travers, entre autres, la lutte contre l’érosion, l’éboulement et les phénomènes de glissement, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques agricoles, en procédant à l’aménagement et à l’équipement des unités de valorisation et des locaux des coopératives. L’accent est également mis sur la reconstitution du capital de production agricole et la relance des filières animales, à travers la reconstitution du cheptel (distribution d’animaux d’élevage aux sinistrés), la distribution d’aliments pour bétail et la réalisation de projets d’agriculture solidaire ainsi que d’autres activités génératrices de revenus.

À ce titre, Lahcen Jaby, chef de la division de développement des filières agricoles à l’Office régional de mise en valeur agricole de Souss-Massa, a souligné que le tremblement de terre de 2023 a notamment touché les infrastructures agricoles, le réseau d’irrigation, ainsi que les chaînes de production agricole et animale.

La mise en œuvre du programme d’urgence, précise-t-il, a ainsi contribué à la redynamisation et au développement de l’activité agricole affectée, notamment à travers la relance des filières animales, la distribution gratuite d’orge aux éleveurs sinistrés et la réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles. Sans oublier que ce plan d’urgence a également porté sur le désenclavement des exploitations et des parcelles grâce à la réhabilitation et à la construction de pistes agricoles, ainsi que sur la mise à niveau des unités de valorisation des produits de terroir, a-t-il expliqué.