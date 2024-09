Voitures neuves : le marché marocain poursuit sa croissance à fin août

Le marché automobile marocain des voitures neuves continue de montrer des signes positifs de croissance. À fin août, le secteur a su maintenir un trend haussier notable, renforçant ainsi son dynamisme et son attractivité. C’est ce que confirment les dernières statistiques de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).

Cette progression s’inscrit dans un contexte de demande croissante pour les véhicules particuliers et utilitaires légers, révélant ainsi une augmentation significative par rapport à la même période de l’année précédente. À regarder de plus près les chiffres du mois d’août, 12 047 unités ont été écoulées, soit une hausse significative de +8,26 % comparativement à août 2023, où 11 128 véhicules neufs ont été vendus. Les segments des véhicules particuliers ou utilitaires légers ont révélé des signes de croissance. Justement, le véhicule particulier a enregistré une hausse de +7,73 % avec 10 415 unités vendues en août 2024, par rapport à août 2023 durant lequel s’étaient écoulées 9 668 unités. Quant au véhicule utilitaire léger, il connaît également une hausse de +11,78 % avec 1 632 unités vendues en août 2024 contre 1 460 unités écoulées en août 2023.

Faut-il souligner que le marché automobile marocain a été marqué ces derniers mois par l’arrivée de nouvelles marques qui renforcent ainsi la diversité de l’offre. Des constructeurs tels que Changan, Tata et Dong Feng ont récemment amorcé la commercialisation de leurs véhicules au Maroc, apportant avec eux une variété de modèles qui viennent enrichir le choix disponible pour la clientèle. En parallèle, d’autres constructeurs, dont Omoda et Jaecoo, sont en train de finaliser leurs préparatifs pour investir le marché marocain. De quoi contribuer à diversifier l’offre de véhicules disponibles, permettant ainsi aux consommateurs de disposer d’un plus large éventail d’options pour choisir un véhicule.

Quid du marché automobile des véhicules neufs dans sa globalité ? De janvier à août, les ventes cumulées atteignent un total de 108 552 unités, une performance qui constitue une hausse de +2,74 % par rapport à la même période de l’année précédente, où 105 662 unités avaient été vendues. Dans le détail, Dacia conserve la plus haute marche du podium des véhicules particuliers (VP), avec une part de marché de 25,75 %, soit 25 016 nouvelles immatriculations à fin août dernier, suivie de Renault, qui a écoulé 15 036 unités, soit une part de marché (pdm) de 15,47 %, et de Hyundai (7 789 unités vendues), soit 8,02 % de pdm, selon les chiffres de l’AIVAM.

S’agissant du segment des véhicules utilitaires légers (VUL), Renault maintient son leadership, ayant augmenté ses ventes à 2 815 unités, soit 24,72 % de pdm, suivi de Ford, qui a écoulé 1 552 unités (+13,63 % de pdm). Pour le segment du premium, Audi a atteint une part de marché de 3,06 % avec 2 973 voitures vendues, devançant BMW (2,91 % de pdm et 2 823 unités) et Mercedes-Benz (1,94 % pdm et 1 889 unités).