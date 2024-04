Hicham Dguig a déclaré lors d’une conférence de presse avant la finale de la Coupe d’Afrique des nations de futsal (Maroc-2024) que le match de la finale contre l’Angola serait totalement différent de celui d’ouverture remporté contre cette équipe.

Le coach a souligné que l’équipe est concentrée sur la finale et consciente de la responsabilité qui lui incombe. Dguig a également noté que l’Angola avait montré son niveau de jeu contre l’Égypte, mais que l’équipe marocaine était prête à relever le défi et à décrocher le titre.

Il a mis en avant l’expérience et le niveau des joueurs angolais, soulignant que l’Angola avait une base solide dans cette discipline, comme en témoigne l’élimination du Maroc par l’Angola lors des Jeux olympiques de la jeunesse en 2018. Dguig a également noté que l’Angola compte des joueurs professionnels évoluant au Portugal, l’une des meilleures écoles de futsal au monde.

Concernant l’état de Youssef Jouad, blessé lors du match contre la Libye, Dguig a déclaré que le diagnostic définitif serait connu après la guérison de son œdème au genou. Cependant, il a exprimé sa confiance dans la force mentale du joueur et a indiqué qu’il devrait être de retour avec l’équipe pour la Coupe du monde.

De son côté, Soufian El Mesrar, capitaine des Lions de l’Atlas, a souligné l’importance de la finale face à l’Angola et a déclaré que l’équipe jouerait pour remporter le titre continental pour la troisième fois consécutive. Il a noté que le jeu de l’Angola s’était considérablement amélioré depuis le début de la compétition et a souligné la préparation de l’équipe marocaine pour cette rencontre décisive.

Le sélectionneur de l’Angola, Marcos Antunes, a exprimé sa motivation à disputer la finale contre le Maroc et a déclaré que son équipe tenterait de créer des difficultés pour son adversaire. Il a souligné l’objectif de décrocher le titre continental pour la première fois de l’histoire de l’Angola et a salué le niveau d’organisation de la CAN de futsal par le Maroc.

Le Maroc s’est qualifié pour la finale en battant la Libye (6-0), tandis que l’Angola a vaincu l’Égypte (7-3).