Sahara. Samir Bennis réévalue les mythes et les réalités du conflit dans son dernier livre

Samir Bennis, expert en géopolitique et co-fondateur de « Morocco World News», dans son nouvel ouvrage «The Self-Determination Delusion», apporte une perspective rafraîchissante et critique sur le conflit du Sahara, déjouant les mythes courants et offrant une analyse approfondie du différend.

Contrairement aux approches traditionnelles, Bennis ne se contente pas de répéter les positions établies mais questionne les idées reçues et introduit des perspectives inédites.

Un aspect central de son livre est la remise en question du dogme selon lequel le référendum sur l’autodétermination est la solution unique et irrévocable au conflit. Bien que ce point de vue soit largement soutenu par le Front Polisario et ses partisans, Bennis démontre que d’autres formes d’autodétermination, telles que l’association ou l’intégration avec un État souverain, sont également prévues par la Charte des Nations Unies. Il critique la négligence de ces options par certains analystes et militants, plaidant pour une approche plus nuancée.

Lire aussi | Non, le Maroc n’est pas une puissance occupante au Sahara « occidental » [Par Samir Bennis*]

Bennis explore aussi les évolutions récentes dans les résolutions de l’ONU sur le Sahara depuis 2007. Il met en avant un tournant vers une solution politique basée sur le compromis, loin des positions rigides antérieures. Cette évolution, souvent sous-estimée, est au cœur de sa thèse, soulignant la transition du Conseil de sécurité vers des solutions plus pragmatiques.

L’ouvrage examine également les motivations changeantes de l’Algérie depuis les années 1960, illustrant son passage d’un soutien à la négociation à une opposition ferme à la souveraineté marocaine. Bennis analyse ce changement à travers le prisme des intérêts géopolitiques et idéologiques.

Lire aussi | Intempéries. Le bilan s’alourdit à 18 morts, dont 3 ressortissants étrangers

Enfin, Bennis critique l’influence de certains chercheurs et journalistes occidentaux qui biaisent souvent le discours en faveur des positions algériennes, et examine l’impact du conflit sur les relations du Maroc avec l’Union européenne. Il souligne l’importance croissante de la politique africaine du Roi Mohammed VI et son rôle dans la stratégie marocaine.

«The Self-Determination Delusion» incite à repenser les bases du débat sur le Sahara, offrant une analyse sophistiquée et nuancée pour enrichir le dialogue sur l’avenir de cette région stratégique.