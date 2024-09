Les dernières pluies améliorent la situation de plusieurs barrages au Maroc

Ces derniers jours, de fortes pluies et orages ont touché plusieurs régions du Maroc, apportant des améliorations importantes aux réserves en eau de certains barrages du pays.

Selon les données communiquées par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, plus de 263 millions de mètres cubes (m³) d’eau ont été captés par l’ensemble des barrages du Royaume. À titre de comparaison, ce volume dépasse les besoins annuels en eau potable de la métropole de Casablanca.

Depuis le 22 août 2024, six des dix bassins hydrauliques du pays ont vu leur situation s’améliorer, entraînant une hausse du taux de remplissage global des barrages, qui est passé à 27,9 % au 10 septembre 2024, contre 26,7 % à la même période l’an dernier.

Le bassin hydraulique de Draa Oued Noun, et plus particulièrement le barrage Mansour Eddahbi, situé près de Ouarzazate, a reçu la plus grande quantité d’eau, avec 63 millions de m³. Cela représente une augmentation de 69 % par rapport à l’année dernière pour ce barrage.

Le deuxième bassin à avoir bénéficié des récentes précipitations est celui de Guir-Ziz-Rheris, dans la région d’Errachidia, qui a enregistré des apports de 60 millions de m³.

Le bassin hydraulique d’Oum Er Rbiaa, où se trouve le barrage de Bin El Ouidane, ainsi que les barrages du bassin de la Moulouya (nord-est du pays), ont également profité des pluies, avec plus de 40 millions de m³ d’apports respectivement.

D’autres bassins, comme celui du Souss Massa, avec 14,7 millions de m³, et celui du Sbou, avec 12,9 millions de m³, ont également enregistré des hausses notables de leurs réserves en eau.

Cependant, malgré ces récentes améliorations, le ministère de l’Équipement et de l’Eau souligne que la situation hydrique du Maroc reste préoccupante. Le ministère appelle les citoyens à redoubler d’efforts pour éviter le gaspillage et économiser l’eau.