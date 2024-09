Les Écoles Pionnières marocaines montrent des résultats probants

Le projet des « Écoles Pionnières », lancé par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports dans le cadre de la feuille de route 2022-2026, dévoile ses premiers résultats après une année de mise en œuvre.

Une étude conduite par le Morocco Innovation and Evaluation Lab (MEL) en collaboration avec des institutions internationales telles que l’Université Mohammed VI Polytechnique, le MIT et Harvard, révèle des progrès notables dans les apprentissages des élèves marocains.

Des performances remarquables

Le projet, déployé dans 626 écoles primaires à travers le Maroc durant l’année scolaire 2023/2024, a permis d’améliorer l’apprentissage des élèves de manière significative. L’étude indique une augmentation des performances de 0,9 écart-type, tous sujets confondus. Cela signifie que l’élève moyen d’une école pionnière surpasse désormais environ 82 % des élèves d’un groupe de comparaison international.

Les impacts les plus marquants ont été observés en français et en mathématiques. En français, l’élève moyen d’une école pionnière se situe désormais au-dessus de 90 % des élèves du groupe de comparaison. En mathématiques, il dépasse environ 82 % de ces élèves. En arabe, bien que les progrès soient moins prononcés, l’élève moyen surpasse environ 69 % des élèves du groupe comparable.

Un modèle éducatif novateur

Le modèle des « Écoles Pionnières » repose sur une approche multidimensionnelle qui met l’accent sur l’élève, l’enseignant et l’école. Parmi les initiatives majeures, on trouve une pédagogie structurée et des remédiations ciblées en fonction du niveau des élèves. Le programme inclut également la spécialisation des enseignants dans l’enseignement de l’arabe, du français et des mathématiques, ainsi qu’un système de certification de qualité pour reconnaître les établissements qui réussissent à mettre en œuvre cette nouvelle approche.

Les résultats de cette première évaluation positionnent le Maroc parmi les pays réalisant les progrès les plus rapides en matière d’apprentissage dans des contextes comparables.