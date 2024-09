Chemins de fer : L’Allemagne se félicite de son partenariat avec le Maroc

Le Maroc est un partenaire « très important » pour l’Allemagne en matière de coopération dans le domaine de la mobilité, du transport et des chemins de fer, a affirmé, mardi à Berlin, le ministre fédéral du Numérique et des Transports, Volker Wissing.

M. Wissing a mis l’accent, dans une déclaration à la MAP, en marge de la 14e édition du Salon international de la technologie des transports et de la mobilité ferroviaire, Innotrans 2024, sur le développement du Maroc et les investissements importants qu’il engage dans le secteur de la mobilité, notamment dans les chemins de fer. « Le système ferroviaire prend de l’importance partout dans le monde, et je trouve très positif que le Maroc accompagne cette dynamique mondiale », a-t-il déclaré, lors de sa visite au stand marocain de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), où il a été accueilli par le directeur général de l’Office, Mohamed Rabie Khlie et l’Ambassadrice du Royaume en Allemagne, Zohour Alaoui.

Lors de cette visite, le responsable fédéral a eu l’occasion de découvrir le stand de l’ONCF, conçu dans le respect des traditions architecturales authentiques du pays, et de savourer le thé et les gâteaux marocains.

Il s’est également félicité de la participation du Maroc à InnoTrans, cet événement biennal de renommée mondiale, en soulignant que la présence du Royaume s’inscrit naturellement dans le cadre de son engagement fort en faveur du développement des chemins de fer.

Le ministre fédéral allemand a, par ailleurs, salué l’élan de coopération ainsi que les relations étroites qui lient son département à son homologue marocain.

Organisé par Messe Berlin, l’événement a ouvert ses portes aujourd’hui dans la capitale allemande et se poursuivra jusqu’au 27 septembre. Il accueille 2.940 exposants venant de 59 pays, présentant 226 innovations mondiales sur une surface d’exposition de 200.000 mètres carrés.

Les travaux de l’événement, qui mettent en avant les dernières innovations mondiales en matière de mobilité, s’articulent autour de cinq segments : la technologie ferroviaire, les infrastructures ferroviaires, les transports publics, l’aménagement intérieur et la construction de tunnels.