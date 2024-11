SUV urbain : l’OMODA 3 fait son entrée au Maroc

Après le lancement récent de l’OMODA C5 et en attendant l’arrivée prochaine de la variante 100 % électrique (OMODA E5), CFAO Mobility Maroc vient fraîchement de lancer dans le Royaume l’OMODA 3. Un modèle qui entend offrir à la clientèle marocaine une alternative compétitive dans le segment des SUV urbains.

C’est ce qui s’appelle faire d’une pierre deux coups ! CFAO Mobility Maroc, l’importateur des marques OMODA et JAECOO, en a profité récemment pour faire découvrir sa gamme existante de véhicules à la presse nationale. L’occasion d’effectuer un périple routier entre Casablanca et Rabat au volant de l’OMODA C5, du JAECOO 7 et surtout du petit dernier, désormais disponible dans le Royaume : l’OMODA 3, le nouvel atout de la marque dans le segment des SUV urbains.

En y regardant de près, ses lignes affichent une élégance moderne parfaitement en phase avec les tendances actuelles. La face avant, bien dessinée, se distingue par une signature lumineuse soignée, rehaussée par des feux de jour à LED joliment crayonnés. À l’arrière, le soin apporté se poursuit avec une rampe de feux LED bien intégrée. Les jantes de 17 pouces, quant à elles, apportent une touche de dynamisme à l’ensemble. À noter la présence de poignées de porte rétractables, d’un toit ouvrant électrique, ainsi que d’un hayon motorisé pouvant être commandé à distance.

Avec une longueur de 4,20 m, une largeur de 1,76 m et une hauteur de 1,57 m, l’OMODA 3 offre un intérieur spacieux et accueillant pour ses occupants. L’habitacle met l’accent sur le confort et la technologie, intégrant des équipements modernes tels qu’un écran multimédia de 10,25 pouces, qui propose les dernières fonctionnalités de connectivité, comme le Bluetooth, la connexion sans fil iOS et un chargeur à induction pour smartphones. Le siège conducteur, doté de 6 réglages électriques, le volant multifonction en cuir, la climatisation automatique, ainsi que la clé à télécommande pour le verrouillage centralisé, améliorent le confort au quotidien. À l’arrière, les sièges rabattables en configuration 60/40 permettent d’augmenter l’espace de chargement de 341 à 420 litres. Enfin, le système audio à 6 haut-parleurs garantit une expérience sonore de qualité.

Il va sans dire que l’OMODA 3 ne fait pas l’impasse en matière d’équipements de sécurité ; de quoi assurer une expérience de conduite sécurisée et agréable, dixit le constructeur. L’engin se distingue par une dotation complète en matière de sécurité, garantissant une conduite sereine et sécurisée. Parmi les équipements, on retrouve les systèmes d’assistance à la conduite (ADAS), incluant les capteurs de stationnement avec caméra arrière, la direction assistée électronique (EPS), le contrôle de descente (HDC) et de montée (HAC), ainsi que des technologies essentielles comme l’ABS, l’EBD, l’ESP et le TCS. L’OMODA 3 intègre également un frein de parking automatique (EPB), un système de contrôle de pression des pneus (TPMS), un régulateur et limitateur de vitesse, ainsi que l’assistance au freinage d’urgence (EBA). Enfin, la sécurité passive est assurée par quatre airbags frontaux et latéraux.

Sous le capot, l’OMODA 3 embarque un 1,5 litre turbo essence délivrant 113 chevaux, couplé à une boîte de vitesses automatique à variation continue (CVT). Un bloc qui permet d’atteindre les 100 km/h en 13,6 secondes, tout en affichant une consommation moyenne de l’ordre de 6,7 litres aux 100 kilomètres. Le tarif de lancement s’élève à 209 000 DH, avec une option bi-ton disponible à 212 000 DH (TVA incluse), le tout assorti d’une garantie de 5 ans ou 150 000 kilomètres.