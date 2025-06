La marque de parfums de niche NISHANE débarque officiellement au Maroc via Interbeauty

Le distributeur marocain Interbeauty, spécialiste des parfums de niche et représentant de plus de 30 marques prestigieuses, annonce l’introduction sur le marché marocain de la maison turque NISHANE, l’une des références montantes de la parfumerie artistique mondiale.

Fondée à Istanbul, NISHANE est reconnue pour ses créations olfactives audacieuses et inspirées, mêlant influences culturelles, symbolisme et narration sensorielle. La marque s’est imposée dans l’univers du parfum de niche par une approche artistique revendiquée : chaque fragrance est pensée comme un hommage à une émotion ou un état d’âme, dans l’objectif de susciter des souvenirs ou d’évoquer des instants marquants.

Déjà présente dans de nombreux pays, NISHANE figure aujourd’hui parmi les marques les plus diffusées dans le secteur très sélectif de la parfumerie de niche. Son univers, influencé par l’histoire et le métissage culturel d’Istanbul, séduit un public en quête d’exclusivité et d’originalité.

Le nom même de la marque – « Nishane » signifiant marque, signe ou symbole – reflète l’ambition de proposer des parfums identitaires, porteurs de sens. Avec cette arrivée, Interbeauty renforce son positionnement sur le segment haut de gamme, et continue d’élargir son portefeuille de marques d’exception pour le marché marocain.