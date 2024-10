FLORMAR: une autre marque turque qui prend le large au Maroc

Portée à une belle dynamique du marché de la cosmétique au Maroc, l’enseigne Flormar y prend son envol.

Cette marque née à Milan durant les années cinquante du siècle précédent avant de passer sous pavillon turc quelques décennies plus tard, a franchi la barre de 40 points de vente au Maroc en douze ans de présence dans notre pays. Ce développement s’est appuyé sur le master-franchisé marocain, B5 Cosmetics, une PME familiale détenue par la famille Benabdellah, qui a investi plusieurs dizaines de millions de dirhams pour asseoir Flormar comme marque de référence au sein de la clientèle féminine sur le créneau des produits cosmétiques de qualité intermédiaire et à prix accessibles, soit le segment le plus large d’un marché estimé à plus de 15 milliards de dirhams selon une étude menée en 2022 par le cabinet Maximizer (incluant shampoings, soins de peau, gel douche et autres produits de grande consommation). Flormar propose à sa clientèle située essentiellement au sein de la tranche d’âges 18-35 ans, un large choix de références pour ses quatre principales gammes (face, Lips, Eyes, Nail).

Malgré quelques actions de restructuration de son maillage territorial, avec la fermeture par exemple du point de vente d’Abdellatif Ben Kaddour à Casablanca en 2022, B5 Cosmetics poursuit son expansion et prévoit le renforcement de son parc de magasins en 2025, notamment avec de nouvelles ouvertures prévues à Marrakech et à Rabat après celles de Meknès, Les Myriades Bouskoura et Aeria Mall à Casablanca (en 2023).

Rappelons qu’en 2022, B5 Cosmetics a dépassé les 70 millions de dirhams de vente pour un excédent brut d’exploitation de 10 millions de dirhams. La société vise la barre de 100 millions de dirhams en revenus dès 2026 ou 2027 (en fonction de la montée en puissance des nouveaux magasins).