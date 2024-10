Regragui explique les raisons de la non convocation de Ziyech [Vidéo]

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a récemment clarifié les critères de sélection des joueurs pour l’équipe nationale de football, en abordant notamment l’absence notable de Hakim Ziyech dans la liste des convoqués pour les matchs de qualification à la CAN 2025 contre la Centrafrique, prévus les 12 et 15 octobre.

Lors d’une conférence de presse au Complexe Mohammed VI de football à Salé, Regragui a expliqué que la régularité et le travail étaient les principales raisons derrière ses choix.

Selon le coach, l’équipe nationale dispose d’un effectif de très haut niveau, constitué de joueurs évoluant dans les plus grands championnats d’Europe. Beaucoup de ces joueurs disputent la Ligue des champions, ce qui implique un niveau de performance élevé nécessaire pour intégrer la sélection. « Les meilleurs sont retenus et il n’y a pas de différence entre les joueurs du championnat et ceux évoluant à l’international », a-t-il déclaré, soulignant que « celui qui mérite aura sa place au sein de l’équipe nationale ».

Lire aussi | Éliminatoires CAN-2025 : Ziyech non convoqué par Regragui pour les matchs contre la Centrafrique [Liste complète]

Regragui a également évoqué la nécessité de trouver un équilibre et une cohérence dans le groupe, une tâche compliquée en raison des blessures et des performances variables des joueurs. En ce qui concerne Ziyech, ainsi que Brahim Diaz, qui est également absent pour des raisons de santé, Regragui a affirmé que leur absence ouvrait la porte à de nouveaux talents, permettant à ces derniers d’acquérir de l’expérience et d’assurer la progression de l’équipe.

Lire aussi | Maroc-Gabon: On connaît la date de la conférence de presse de Walid Regragui

« Il est essentiel d’avoir les joueurs capables de mettre en place différents styles de jeu », a ajouté le sélectionneur, rappelant que l’équipe nationale doit continuer à progresser en jouant des matchs. Regragui a enfin insisté sur le fait que « la porte de la sélection est ouverte à tous », mais que la concurrence est élevée à certains postes, ce qui exige des joueurs de travailler davantage pour mériter leur place.