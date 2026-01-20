Alertes
Nomination

Mohamed Rziguen nommé Directeur Général Adjoint de NAPS

by Wafaa Mellouk
written by Wafaa Mellouk

Figure reconnue de la fintech marocaine, Mohamed Rziguen franchit une nouvelle étape dans son parcours professionnel avec sa nomination au poste de Directeur Général Adjoint de NAPS, en charge du Pôle Développement commercial. Cette évolution intervient dans un contexte de forte accélération des paiements électroniques et de montée en puissance des solutions digitales dédiées aux entreprises.

À l’occasion de cette prise de fonction, Mohamed Rziguen a déclaré « je suis honoré d’annoncer ma nomination en tant que Directeur Général Adjoint de NAPS, en charge du Pôle de Développement Commercial. Je tiens à remercier sincèrement le management de NAPS pour sa confiance, ainsi que l’ensemble des équipes pour leur engagement quotidien. Ensemble, nous avons de grandes perspectives à construire ».

Diplômé de l’Institut National des Postes et Télécommunications et de l’Université Mohammed V, Mohamed Rziguen capitalise sur près de vingt ans d’expérience dans les technologies de paiement. Il a forgé une grande partie de son expertise au sein de M2M Group, où il a accompagné pendant quatorze ans la transformation digitale des flux financiers dans les secteurs public et privé, avant de rejoindre NAPS en 2021.

Lire aussi | Mme Noufissa Kessar nommée au poste de PDG d’Al Mada

Depuis son intégration chez NAPS, il a contribué au développement de l’activité grands comptes et à la structuration de partenariats stratégiques, accompagnant PME et grandes entreprises, marocaines comme internationales, dans la digitalisation et la simplification de leurs paiements. Les solutions mises en œuvre couvrent des secteurs variés, notamment la santé, l’éducation, le transport et le sport, avec une approche adaptée aux besoins spécifiques de chaque organisation.

La nomination de Mohamed Rziguen s’inscrit ainsi comme une étape structurante dans le développement de NAPS et dans la dynamique plus large de l’écosystème fintech au Maroc, à un moment où la demande pour des solutions de paiement performantes et sur mesure ne cesse de s’intensifier.

