Banques d’affaires indépendantes: qui sont ces acteurs de l’ombre de la finance ?

Après le lancement de la banque d’affaires indépendante fondée par l’ancien patron du Crédit Agricole, le groupe Fineopolis annonce à son tour le lancement officiel de Fineopolis Capital, présentée comme la première banque d’affaires au Maroc spécialisée en finance éthique et participative, marquant une nouvelle étape dans la structuration de ce segment encore émergent du paysage financier national. Challenge fait le point sur les acteurs de ce secteur de niche. Décryptage.

Au Maroc, un nouveau chapitre de la finance est en train de s’écrire. Après des décennies dominées par les grandes banques universelles et les filiales de groupes internationaux, un segment encore émergent prend forme : celui des banques d’affaires indépendantes. Ces structures, souvent spécialisées dans le conseil stratégique, les fusions-acquisitions, la levée de capitaux et l’ingénierie financière, représentent aujourd’hui un levier essentiel pour les entreprises en croissance, les investisseurs institutionnels et les family offices en quête d’expertise pointue. Leur rôle, jusqu’ici discret, gagne en visibilité avec des initiatives récentes, en particulier avec le lancement de Fineopolis Capital, présentée comme la première banque d’affaires au Maroc centrée sur la finance éthique et participative — un segment qui conjugue performances financières et conformité aux principes de la finance islamique.

Selon une note du Conseil de la Concurrence, le secteur des banques d’affaires indépendantes au Maroc connaît une croissance soutenue depuis les années 2010, représentant environ 15-20% des transactions totales (estimées à 25 milliards MAD en 2024), dans un marché bancaire dominé par les géants oligopolistiques comme Attijariwafa Bank (35% de parts de marché) et BMCE Capital. Ces acteurs indépendants, au nombre de 5 à 10 significatifs, se distinguent par leur agilité et leur spécialisation dans des niches à haute valeur ajoutée telles que le conseil en fusions-acquisitions, la levée de fonds pour PME/ETI, la gestion d’actifs pour UHNWI et les opérations panafricaines.

Aujourd’hui,. « la dynamique sectorielle bénéficie d’un contexte favorable : privatisation accélérée des entreprises publiques, afflux d’IDE chinois (+30% en 2025, notamment dans l’énergie verte et les infrastructures) et une classe aisée en expansion rapide (hausse de 12% des fortunes supérieures à 10 M MAD). Cependant, le secteur fait face à une réglementation stricte de Bank Al-Maghrib (Bâle III renforcé, contrôle consolidé des groupes), un retard en fintech face aux pure players régionaux, et une volatilité macroéconomique (inflation 2-3%, dépendance exportations UE). Avec un ROE moyen de 15% et une croissance annuelle de +12% (2020- 2025), les indépendants captent des opportunités là où les filiales des grands groupes peinent par leur bureaucratie », nous confie une source chez Saham Bank.

Ce développement intervient dans un contexte plus large de transformation du paysage financier marocain, où la quête d’alternatives aux modèles traditionnels coïncide avec une demande croissante pour des solutions conformes aux valeurs éthiques, sociales et religieuses. Décryptage des acteurs, des modèles et des enjeux de ce marché de niche.

De l’ombre à la lumière : les acteurs indépendants qui structurent le marché

SAGFI: pionnier historique du conseil financier indépendant

Parmi les acteurs historiques du conseil financier indépendant figure SAGFI (Sud Actif Groupe Finance), fondée en 1994. À l’origine simple société de conseil, SAGFI s’est progressivement imposée comme une banque d’affaires marocaine de référence, intervenant sur les fusions-acquisitions, la gestion d’actifs et l’ingénierie financière. En 2024, elle a consolidé sa position en étant enregistrée auprès de l’Autorité marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) comme conseiller en investissement financier. Ce positionnement repose sur une stratégie d’indépendance, permettant à SAGFI de proposer des solutions sur mesure dans des secteurs divers — de l’industrie aux nouvelles technologies, en passant par les énergies renouvelables — sans les conflits d’intérêts que pourraient générer des attaches à des banques universelles.

Capital Trust Finance : une présence affirmée sur les marchés de capitaux

Autre nom qui manque rarement dans les discussions sur les banques d’affaires indépendantes : Capital Trust Finance. Présente sur le marché marocain, cette structure accompagne les entreprises dans les fusions-acquisitions, levées de fonds et opérations sur les marchés des capitaux, tout en mettant l’accent sur la confidentialité, la rapidité et l’accompagnement stratégique. Grâce à un réseau étendu d’investisseurs locaux et internationaux, Capital Trust s’est imposée comme un pont entre les promoteurs de projets à fort potentiel et les sources de financement structurées, souvent hors du radar des institutions bancaires classiques.

Atrium Finance : le conseil stratégique en fer de lance

Moins médiatisée mais tout aussi pertinente, Atrium Finance se positionne comme une boite spécialisée en conseil stratégique, M&A (fusions-acquisitions) et solutions de corporate finance. Fondée par des professionnels expérimentés du secteur, la structure offre également des conseils aux institutions financières de développement et aux investisseurs axés sur l’impact social, ce qui la place à la croisée des chemins entre finance traditionnelle et finance des solutions.

D’autres intervenants à garder à l’œil

Une lecture attentive du marché montre également l’existence de structures de type Atlas Capital (axée sur la gestion d’actifs, M&A, intermédiation boursière et services aux family offices) qui, bien que moins connues, contribuent à diversifier l’écosystème financier marocain en proposant des services intégrés de banque d’investissement.

Fineopolis Capital : la finance éthique entre en scène

Le 20 janvier 2026, le groupe Fineopolis a officiellement lancé Fineopolis Capital, qualifiée dans les médias d’initiative pionnière au Maroc dans le créneau de la finance éthique et participative. Basée à Casablanca, cette nouvelle banque d’affaires se distingue par sa spécialisation dans les opérations conformes aux principes de la charia, conjuguant ingénierie financière, structuration de Sukuk, gestion de patrimoine et investissement immobilier.

Ce positionnement traduit une volonté claire : répondre à une demande croissante d’investisseurs institutionnels, de family offices et d’entrepreneurs désireux d’allier rendement économique et responsabilité sociale. Toutes les opérations sont soumises à une double validation — financière et éthique — par le biais de comités spécialisés, garantissant à la fois performance et conformité.Sami Assoulaimani, fondateur et directeur général de Fineopolis, met en avant une vision qui dépasse le simple conseil financier : il s’agit de faire du Maroc un hub régional de référence en finance participative, capable de connecter des capitaux exigeants à des projets générateurs de valeur réelle. « Notre ambition est de faire du Maroc un hub régional de référence, capable de connecter des capitaux exigeants à des projets porteurs de valeur réelle et durable », a-t-il fait savoir dans un communiqué consulté par Challenge..Et de poursuivre : « À travers Fineopolis Capital, nous affirmons une vision de la finance fondée sur la transparence, la création de et une conformité rigoureuse aux principes de la charia, garantissant une lisibilité totale aussi bien pour les investisseurs que pour les régulateurs ».

Entre modèle traditionnel et finance participative : une frontière qui bouge

La naissance de ce type de structure s’inscrit dans l’élargissement plus large du paysage financier national. Depuis l’adoption de la loi sur la finance participative et l’entrée en activité des premières banques participatives en 2017, le Maroc a progressivement intégré de nouvelles formes de financement qui sortent du modèle bancaire classique basé sur le crédit et l’intérêt. Alors que les banques participatives comme Umnia Bank ont ouvert la voie à des services conformes à la charia pour les particuliers et les PME, l’arrivée de banques d’affaires spécialisées va encore plus loin : elle permet aux acteurs économiques d’accéder à des solutions d’investissement structurées, à des stratégies de croissance sur mesure et à une ingénierie financière sophistiquée qui n’étaient pas disponibles auparavant sur le marché local.

Par ailleurs, les banques d’affaires privées prennent aujourd’hui une place croissante au Maroc parce que l’économie nationale est entrée dans une phase de maturité. Depuis les années 1980 et 1990, de nombreux entrepreneurs ont bâti des groupes solides, souvent leaders dans leurs secteurs. Ces entreprises arrivent désormais à un moment charnière de leur cycle de vie. La question de la transmission devient centrale. Les fondateurs avancent en âge, les héritiers ne sont pas toujours prêts, ou pas toujours désireux, de prendre les rênes, tandis que les exigences de gouvernance, de taille critique et de compétitivité internationale s’intensifient. Dans ce contexte, vendre n’est plus un tabou, s’adosser devient une option stratégique, et ouvrir le capital peut être une condition de survie.

« Les banques d’affaires privées interviennent précisément à ce moment-là. Elles structurent les arbitrages, évaluent les options et accompagnent des décisions où l’affectif, le patrimonial et le stratégique s’entremêlent. Leur rôle ne se limite pas à maximiser un prix. Il consiste à concevoir une opération soutenable, acceptable et durable pour l’ensemble des parties prenantes », nous confie Zakaria Fahim Partner BDO Maroc. Dans un Maroc où l’entreprise reste souvent une affaire de famille avant d’être une simple ligne de bilan, la banque d’affaires privée s’impose comme un acteur clé de la transition économique. Ni finance de masse, elle incarne une forme de capitalisme d’ingénierie, fondé sur la confiance, la discrétion et la décision éclairée.