Oncorad Group introduit CyberKnife, une technologie de radiothérapie révolutionnaire

Oncorad Group, acteur majeur de la santé privée au Maroc, annonce l’intégration du système CyberKnife, l’une des technologies de radiothérapie robotisée de très haute précision les plus avancées au monde, au sein de son plateau technique de dernière génération, en harmonie avec son engagement constant en faveur de l’innovation médicale et de l’excellence thérapeutique.

« Cette avancée s’inscrit dans la dynamique d’innovation portée par Oncorad Group, pionnier des technologies médicales avancées au Maroc. Elle reflète l’engagement constant du groupe à mettre à la disposition des patients des solutions thérapeutiques de nouvelle génération, conformes aux standards internationaux les plus stricts », souligne le groupe dans un communiqué.

Le CyberKnife représente une évolution majeure dans le traitement non invasif des tumeurs. Il repose sur un robot articulé couplé à un système d’imagerie embarqué de dernière génération, permettant l’administration de doses de radiation extrêmement ciblées, avec une précision inframillimétrique.

Cette combinaison technologique avancée permet le traitement de lésions de très petite taille, une réduction significative de l’exposition des organes sains aux radiations, un haut niveau de sécurité tout au long du parcours thérapeutique et une meilleure tolérance du traitement pour les patients.

Le CyberKnife est le seul système sur le marché capable de suivre les mouvements naturels de la tumeur en temps réel, tels que ceux causés par la respiration. Cette technologie de tracking dynamique garantit que le faisceau reste parfaitement aligné sur la cible, même en mouvement — un atout majeur pour les tumeurs pulmonaires, hépatiques ou proches d’organes mobiles.

La capacité du CyberKnife à délivrer des doses très élevées avec une précision maximale permet de pratiquer l’hypofractionnement, réduisant significativement le nombre de séances nécessaires. Les patients bénéficient ainsi d’un parcours de soins plus court, d’un confort accru, et d’une efficacité thérapeutique optimisée.

Contrairement aux systèmes conventionnels, le CyberKnife permet un traitement sans immobilisation rigide ni contraintes de positionnement. La machine s’adapte à la morphologie et aux mouvements du patient, offrant une expérience plus confortable et moins anxiogène.