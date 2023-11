Présidentielle au Liberia : Match décisif entre Weah et l’opposant Boakai

George Weah, ancienne star du football et actuel Président du Liberia, se retrouve à un moment crucial de sa carrière politique alors qu’il se présente pour un deuxième mandat lors des élections présidentielles. Le parcours féérique de Weah, de la pauvreté des bidonvilles de Monrovia au sommet du football mondial, notamment la gloire du Ballon d’Or en 1995, a captivé le pays et le monde.

En 2017, une annonce anodine a surpris autant qu’elle a enchanté le monde. Une star de football devient Président, bien un chef d’Etat, au même titre que Jacob Zuma, Alassane Ouattara, Macky Sall, ou encore Paul Kagamé. Une autre star devint simultanément président, mais de la fédération Camerounaise de football – pas mal aussi, surtout en Afrique stigmatisée, il n’y a pas longtemps par les dictatures – l’ancien gooliador du Barça, Samuel Eto’o. George Weah remporte la présidence avec un soutien massif, mais son second tour contre le même adversaire, Joseph Boakai, s’annonce plus serré, les deux candidats ayant presque fait match nul au premier tour en octobre.

Weah, âgé de 57 ans, ancienne star internationale du football avec un passé prestigieux dans des clubs tels que le Paris SG, Monaco et l’AC Milan, est le seul Africain à avoir remporté le Ballon d’Or. Malgré une campagne active, il doit maintenant défendre un bilan mitigé de son premier mandat. Bien qu’il ait revendiqué la mise en place des bases pour la paix, la liberté d’expression, la stabilité économique et la restauration de la confiance dans le système éducatif, ses opposants soulignent des résultats décevants, critiquant l’absence de progrès significatifs dans la lutte contre la corruption et les promesses non tenues en matière d’emploi et d’investissements éducatifs.

« Les opinions sur Weah divergent au sein de la population libérienne. Certains le considèrent toujours comme un modèle et un homme de paix, particulièrement dans son lieu de naissance à Clara Town, se souvenant de moments où il jouait avec eux dans le quartier. Cependant, d’autres estiment que Weah a perdu le lien avec le peuple, critiquant la détérioration de leurs conditions de vie depuis son accession au pouvoir », analyse AP News.

La même source explique que les accusations de négligence face aux problèmes sociaux persistent, y compris la hausse des prix des denrées alimentaires et la propagation du trafic de drogue. Les critiques soulignent également ses longues absences à l’étranger, notamment lors de la Coupe du Monde de football au Qatar, suscitant des interrogations sur son engagement envers les affaires intérieures du Liberia.

Malgré ces défis, Weah insiste sur les réalisations de son premier mandat, mettant en avant la construction d’infrastructures, le paiement des frais de scolarité pour les écoles secondaires et la création de centres sportifs pour les jeunes. Il promet de poursuivre le développement du pays et d’améliorer le sort des plus démunis.

Les élections présidentielles actuelles représentent un moment crucial pour l’avenir politique de George Weah mettant en jeu son héritage et sa popularité dans un pays aux aspirations élevées mais aux défis persistants. Alors que les tensions électorales montent, avec déjà des incidents de violence, le Liberia attend de voir si Weah pourra maintenir son soutien populaire et remporter un second mandat.