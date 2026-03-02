Managem: le chiffre d’affaires grimpe de plus de la moitié

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé du groupe Managem a franchi pour la première fois le seuil des 10 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, pour s’établir à près de 13,7 MMDH, en hausse de 55% par rapport à une année auparavant.

Cette évolution, qui marque une étape majeure dans la trajectoire de développement du groupe, s’explique principalement par le démarrage de la production à Boto et Tizert, représentant un CA total de plus de 3,5 MMDH et la hausse des cours des métaux, conjuguée à la consolidation des volumes des ventes d’argent et de cuivre, partiellement atténuée par la baisse du dollar et le repli temporaire de la production de Tri-K, fait savoir un communiqué de Managem.

Concernant les investissements, ils ont atteint 5,95 MMDH à fin décembre dernier, dont près de 73% alloués aux projets de développement du groupe. Au cours du quatrième trimestre 2025, les investissements ont diminué de 47% par rapport au trimestre précédent, reflétant l’achèvement et la mise en production des projets Tizert et Boto.

Le groupe poursuit parallèlement son effort d’investissement dans ses projets stratégiques, notamment les projets Sulfates de Cobalt et Gaz de Tendrara, dont l’entrée en production est prévue en 2026.

Pour ce qui est de l’endettement net consolidé, il s’est situé à plus de 12,67 MMDH en 2025, en hausse de 23% en glissement annuel, traduisant l’ampleur des investissements réalisés. Sur le T4-2025, l’endettement net diminue grâce notamment aux premiers flux de trésorerie générés par les projets récemment entrés en production.