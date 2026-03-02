Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Le crédit bancaire enregistre une hausse de 8,4% en janvier
Sahara: la Belgique matérialise son appui au plan d’autonomie
Multinationales: quand la DGI durcit la réglementation
Starlink: la deuxième génération de satellites «direct-to-cell» prévue pour 2027
Retour des intempéries dans plusieurs provinces du Royaume
Managem: le chiffre d’affaires grimpe de plus de la moitié
Frappes en Iran: le pétrole flambe, le gaz bondit
Sahara: la Finlande prend le train des soutiens au plan d’autonomie
Conflit en Iran: jusqu’où peuvent aller les prix du pétrole ?
Yasmina Asrarguis: la guerre au Moyen-Orient de nature à «redessiner les équilibres de puissance régionaux»
Home Entreprises & MarchésManagem: le chiffre d’affaires grimpe de plus de la moitié
Entreprises & Marchés

Managem: le chiffre d’affaires grimpe de plus de la moitié

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé du groupe Managem a franchi pour la première fois le seuil des 10 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, pour s’établir à près de 13,7 MMDH, en hausse de 55% par rapport à une année auparavant.

Cette évolution, qui marque une étape majeure dans la trajectoire de développement du groupe, s’explique principalement par le démarrage de la production à Boto et Tizert, représentant un CA total de plus de 3,5 MMDH et la hausse des cours des métaux, conjuguée à la consolidation des volumes des ventes d’argent et de cuivre, partiellement atténuée par la baisse du dollar et le repli temporaire de la production de Tri-K, fait savoir un communiqué de Managem.

Concernant les investissements, ils ont atteint 5,95 MMDH à fin décembre dernier, dont près de 73% alloués aux projets de développement du groupe. Au cours du quatrième trimestre 2025, les investissements ont diminué de 47% par rapport au trimestre précédent, reflétant l’achèvement et la mise en production des projets Tizert et Boto.

Lire aussi | Groupe OCP: un chiffre d’affaires en nette progression en 2025

Le groupe poursuit parallèlement son effort d’investissement dans ses projets stratégiques, notamment les projets Sulfates de Cobalt et Gaz de Tendrara, dont l’entrée en production est prévue en 2026.

Pour ce qui est de l’endettement net consolidé, il s’est situé à plus de 12,67 MMDH en 2025, en hausse de 23% en glissement annuel, traduisant l’ampleur des investissements réalisés. Sur le T4-2025, l’endettement net diminue grâce notamment aux premiers flux de trésorerie générés par les projets récemment entrés en production.

Vous aimerez aussi

SFM Conseil : succès du Certificat Exécutif pour pérenniser les entreprises familiales

Bank Al-Maghrib: une nette augmentation des crédits et des dépôts en 2025

Crédit du Maroc accélère sa transformation et se rapproche de ses objectifs 2028

Offshoring: le pari des 40 milliards d’ici 2030

Taxe carbone aux frontières européennes: nos exportateurs sont-ils prêts ?

Création d’entreprises en 2025: boom entrepreneurial ou simple embellie ?