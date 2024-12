L’application de la norme Euro 6 est officiellement décalée de 2 ans

Le ministère du Transport et de la Logistique confirme le report, pour une durée de 24 mois, de l’entrée en vigueur de la norme Euro 6 pour certaines catégories de véhicules. Cette mesure antipollution devait s’appliquer à compter du début 2025.

Le report s’applique aux véhicules de catégories M2, M3, N1, N2 et N3, en ce qui concerne l’homologation et l’immatriculation, tandis que pour les véhicules de catégorie M1 (véhicules privés légers), aucune modification n’a été apportée.

Cette mesure fait suite à la publication, au Bulletin officiel n° 7361 du 16 décembre 2024, de l’arrêté conjoint n° 2094-24 du 11 décembre 2024 du ministre du Transport et de la Logistique et du ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. Cet arrêté modifie et complète un précédent arrêté fixant les conditions d’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant.

La norme Euro 6, en vigueur en Europe depuis 2015, impose aux constructeurs automobiles de produire des véhicules plus respectueux de l’environnement, en réduisant drastiquement les émissions de polluants. Son application au Maroc devrait contribuer à la réduction des émissions polluantes, en cohérence avec les objectifs nationaux de développement durable et d’amélioration de la qualité de l’air.

Cependant, une telle démarche « entraînera une hausse du coût d’acquisition des véhicules neufs, estimée entre 5 et 12 % selon les marques, en raison des exigences plus strictes en matière de réduction des émissions polluantes », avaient expliqué les deux département pour justifier la décision du report.

Les deux ministères avaient également fait état « d’un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, l’inflation, des difficultés d’approvisionnement et les coûts liés à cette norme, qui pourraient compromettre le renouvellement du parc automobile marocain ».