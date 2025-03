La Guerre commerciale de Trump affole les places financières mondiales

Les Bourses mondiales chutent mardi sous le poids de l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane aux États-Unis contre le Canada, le Mexique et la Chine, les investisseurs redoutant notamment que cette intensification de la guerre commerciale ne finisse par toucher l’Europe.

Vers 14H45 GMT, le CAC 40 à Paris dévissait de 2,00%, Francfort de 3,00% et Milan de 3,33%. Londres cédait 0,94%. A Wall Street, le Dow Jones perdait 1,21%, l’indice Nasdaq 1,05% et l’indice élargi S&P 500 1,22%. Les investisseurs « sont profondément mal à l’aise avec le nouvel ordre mondial du président Trump », constate Kathleen Brooks, analyste chez XTB.

Donald Trump a mis à exécution sa menace de taxer lourdement les produits des trois premiers partenaires commerciaux des Etats-Unis, avec l’entrée en vigueur mardi de droits de douane contre le Canada et le Mexique et de nouvelles taxes sur les importations chinoises.

Lire aussi | Donald Trump veut restaurer les droits de douane de 25% contre le Canada et le Mexique

Les importations en provenance du Mexique et du Canada sont désormais imposées à hauteur de 25% et 10% pour les hydrocarbures canadiens. Les produits chinois subissent 20% de droits de douane additionnels, contre 10% précédemment.

Ce niveau de taxation sur les importations américaines est « le plus élevé depuis la fin des années 1940 » et met « un coup d’arrêt brutal à la mondialisation entamée dans l’après-guerre », relève Paul Ashworth, analyste chez Capital Economics.

« La question pour les investisseurs est de savoir qui pourrait être la prochaine cible », note Jim Reid, économiste à la Deutsche Bank. « De toute évidence, l’UE est un candidat de choix. »

Aux yeux des marchés, cela augmente également « le risque de voir Donald Trump concrétiser sa menace d’imposer des droits de douane réciproques » contre l’ensemble des partenaires commerciaux des États-Unis, relève Lloyd Chan, analyste de la banque MUFG.

Lire aussi | Après les droits de douane, Trump s’attaque aux investissements chinois

Pékin a répliqué mardi en annonçant des taxes de 10 et 15% sur une série de produits agricoles en provenance des États-Unis. Le Canada va de son côté mettre en place des droits de douane de 25% sur certains produits américains, pour un montant total de 155 milliards de dollars canadiens.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a, elle, déjà assuré que le Mexique avait « un plan A, un plan B, un plan C et un plan D » contre ces nouvelles taxes, et a annoncé des représailles « douanières et non-douanières ».

« L’or est l’ultime refuge dans cette tempête » douanière, relève Kathleen Brooks, et sert de protection aux investisseurs contre les conséquences « inflationnistes des droits de douane », et de « réserve de valeur » en répondant à l’aversion pour le risque. L’once d’or évoluait en légère hausse, à 2.911 dollars l’once.

Sur le marché des changes, le dollar recule, le marché craignant les effets de la guerre commerciale sur l’économie américaine. Vers 14H45 GMT, le billet vert cédait 0,37% face à la monnaie unique européenne, à 1,0527 dollar pour un euro. Le bitcoin, actif risqué délaissé en période d’incertitudes, dévissait de 10,96% à 84.457 dollars.

Lire aussi | Trump: juste une clé pour comprendre l’impact de la menace des tarifs douaniers

Les constructeurs automobiles européens, pour lesquels les États-Unis sont un marché important, souffrent de la politique protectionniste de Donald Trump. A Paris, vers 14H45 GMT, Stellantis plongeait de 9,56%, Renault de 4,95%. En Allemagne, BMW reculait de 6,45%, Mercedes de 5,58% et Volkswagen de 4,65%.

Les équipementiers automobiles français Valeo (-9,99%), Forvia (-10,69%), et OPMobility (-8,48%) s’effondraient eux aussi. L’allemand Continental dévissait de 10,95%, d’autant plus délaissé qu’il avait publié mardi une marge d’exploitation ajustée en 2024 en deçà des attentes du groupe et des analystes.