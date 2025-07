Les ventes de Tesla continuent d’accuser le coup sur le marché mondial

Le constructeur américain de véhicules électriques, Tesla, a vu ses ventes mondiales reculer de 13,5% au deuxième trimestre, affectées notamment par une concurrence de plus en plus rude. Dans un post sur son site web, le groupe basé au Texas a indiqué avoir remis 384.122 véhicules à leurs acquéreurs entre avril et juin, contre 443.956 sur la même période de 2024.

La moyenne des prévisions des experts ressortait autour de 385.000, mais ceux de Deutsche Bank et JPMorgan avaient été plus pessimistes avec respectivement 355.000 et 360.000.

Du côté de la production, les usines de Tesla ont maintenu le même niveau que l’année dernière avec 410.244 véhicules sortis des chaînes d’assemblage entre avril et juin.

Alors que le groupe dominait le marché de l’électrique, ses ventes ont été presque divisées par deux en Europe depuis début 2025.

Les immatriculations sont restées orientées fortement à la baisse en mai dans l’Union européenne, ne profitant pas de la nette progression du marché des voitures électriques, selon des chiffres officiels publiés fin juin. Elles ont reculé de près de la moitié en avril.