HPS et Enigma s’associent pour renforcer la détection de la fraude grâce à l’IA

HPS, acteur majeur des solutions de paiement, et Enigma, spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée à la résolution de litiges et à la prise de décision, annoncent un partenariat stratégique visant à renforcer la sécurité des transactions financières à travers des modèles de détection de fraude à la pointe de la technologie.

Face à la sophistication croissante des cyberattaques telles que le phishing, le vishing et l’usurpation d’identité, les institutions financières doivent disposer d’outils capables d’anticiper et de répondre efficacement aux menaces. L’association des technologies d’Enigma et de HPS vise à offrir une solution combinant intelligence artificielle et système de détection basé sur des règles métier. Cette approche hybride permet de repérer à la fois les comportements suspects connus et les schémas de fraude émergents.

Les modèles d’apprentissage automatique d’Enigma analysent de vastes ensembles de données afin de détecter les anomalies les plus subtiles. HPS, présent dans plus de 95 pays, intègre ces technologies à sa plateforme de paiement pour optimiser la sécurisation des transactions. Ce dispositif couvre l’ensemble de la chaîne de paiement, de l’émission à l’acquisition et à la gestion des autorisations.

Enigma collabore déjà avec plusieurs grandes institutions financières et technologiques mondiales, dont Chase Bank, PayPal et Equifax. Son expertise en détection de fraude a convaincu plus de la moitié des dix plus grandes banques américaines.

Hicham Oudghiri, CEO d’Enigma, déclare : « Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté de sécuriser les écosystèmes financiers grâce à l’intelligence artificielle. Avec HPS, nous établissons une nouvelle norme en matière de prévention de la fraude et de conformité. » De son côté, Abdeslam Alaoui Smaili, CEO de HPS, souligne que cette collaboration « permet de proposer une solution innovante qui non seulement prévient la fraude, mais améliore également l’expérience client en garantissant des transactions fluides et sécurisées ».