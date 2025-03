Benguérir: la future Zone d’Accélération Industrielle devra créer 12.000 emplois

La province de Benguérir aura sa Zone d’Accélération Industrielle (ZAI), qui devra générer quelque 12.000 emplois directs et indirects, d’après des estimations gouvernementales.

En effet, le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 5 mars, a adopté le projet de décret n°2.25.147 portant création de cette zone, qui sera érigée à la commune d’Oulad Hassoune Hamri sur une superficie de près de 138 hectares.

Au cours du traditionnel point de presse de l’après Conseil, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué que la ZAI permettra la création de 5.000 postes directs et 7.000 postes indirects.

Lire aussi | Ville Verte de Benguérir. Un modèle marocain de durabilité

Les activités qui y seront implémentées concernent notamment l’énergie verte, les industries liées aux technologies vertes, la fabrication des batteries électriques, les industries métallurgiques et mécaniques et l’industrie automobile, en plus d’autres industries conformes au caractère industriel de cette zone.

Grâce à l’installation de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) dans la ville de Benguérir, chef-lieu éponyme de la province, la région connaît des transformations économiques et sociales profondes, qui devront se consolider avec la future ZAI.

Lire aussi | Benguerir parmi les dix meilleures villes apprenantes au monde

En accueillant plus de 7.000 étudiants, l’UM6P est le cœur battant du projet de Ville Verte en cours de développement à Benguérir sur plus de 1.000 hectares pour abriter environ 100.000 habitants, dans la perspective de symboliser le renouveau de la région des Rhamna.