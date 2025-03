Le gouvernement révise le cadre législatif de l’investissement régional

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi 5 mars, le projet de décret-loi N°2.25.168 complétant la loi n°47.18 portant réforme des centres régionaux d’investissement (CRI) et la création des commissions régionales unifiées d’investissement (CRUI), en intégrant les observations soulevées.

Présenté par Karim Zidane, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, ce projet s’inscrit dans la continuité des réformes engagées pour améliorer le climat des affaires et favoriser l’investissement au Maroc.

Le texte a pour objectif d’assurer un meilleur accès aux mécanismes de soutien en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), qui jouent un rôle central dans la création d’emplois au Maroc. En outre, ce projet vise à garantir un déploiement fluide de ce système dans l’ensemble des régions du Royaume, en renforçant le rôle des CRI et des CRUI pour accompagner ces entreprises, tout en assurant une coordination institutionnelle efficace et un pilotage régional adapté au système des TPME.