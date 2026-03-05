Lions de l’Atlas: Walid Regragui fait ses adieux, Mohamed Ouahbi à la barre

C’est officiel. Le sélectionneur Walid Regragui a annoncé, jeudi 5 mars, son départ de la tête des Lions de l’Atlas, au cours d’une cérémonie hommage présidée par le patron de la FRMF, Fouzi Lekjaa, qui a, par la même occasion, présenté son remplaçant à la barre technique de l’équipe nationale, qui n’est autre que Mohamed Ouahbi, champion du monde avec les U20.

Peu avant cette soirée ramadanesque, Regragui a posté sur ses réseaux sociaux une vidéo retraçant ses moments forts avec les Lions de l’Atlas, en guise d’adieu au public marocain. En effet, il aura marqué l’histoire du football marocain, en emmenant les Lions de l’Atlas aux demi-finales de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et à la finale de la CAN-2025, après 22 ans d’absence. Son parcours aura été entaché par la douloureuse élimination en huitième de finale de la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.

« Mon départ, aujourd’hui, s’inscrit dans une logique d’évolution et non pas de renoncement, le tout pour le bien de notre football », a déclaré Regragui. Et de relever:: «J’ai toujours donné le meilleur de moi-même et fait preuve de l’engagement total que cette équipe mérite».

Il a mis en avant que les réussites du football marocain sont le résultat de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à travers la mise en place des moyens et des infrastructures nécessaires pour que le football marocain puisse briller au plus haut niveau mondial.

De son côté, le président de la FRMF a souligné que «les réalisations de Walid avec la sélection nationale resteront gravées dans les mémoires des futures générations comme un véritable exploit du ballon rond marocain».

Depuis sa prise de fonction en septembre 2022, Regragui a œuvré à changer les mentalités pour inculquer la culture de la gagne dans les rangs de l’équipe nationale et, par-delà, à l’ensemble des catégories de jeunes. C’est le chainon qui manquait au football national, après des années de travail stratégique et systémique pour se payer une place dans la cour des grands.

Ce changement de paradigme a permis aux sélections de briller aux plans continental et international: champion du monde U20, médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris, champion d’Afrique des U23, champion d’Afrique des U17, finaliste des U20. L’équipe nationale féminine a disputé deux finales de la CAN et un huitième de finale de Coupe du Monde en 2023 en Australie.

Quoiqu’il en soit et au-delà des polémiques et des relations conflictuelles avec une partie des médias, qui ne lui ont jamais facilité la tâche, Walid Regragui restera à jamais dans les annales du ballon rond marocain et quittera la tête haute l’équipe nationale, qui fait désormais partie du gratin mondial en tant que 8ème du classement FIFA.

Un travail reconnu par son successuer, Mohamed Ouahbi, qui l’a remercié «du fond du cœur», en tant que Marocain, «pour ce que tu nous as fait vivre». Tout en se disant conscient des attentes, Ouhabi s’est engagé «à travailler avec sérieux, humilité, et surtout beaucoup beaucoup de patriotisme pour continuer de faire progresser l’équipe, qui a déjà énormément progressé et comme c’est une équipe jeune, je pense qu’elle peut encore le faire davantage, pour rendre le peuple fière de son équipe nationale». Rendez-vous, dans trois semaines, pour les matches amicaux contre l’Equateur et le Paraguay !