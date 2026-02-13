Maroc Telecom clôture 2025 en ligne avec les objectifs tracés

En ligne avec ses objectifs opérationnels et financiers, Maroc Telecom a bouclé l’exercice 2025 sur un chiffre d’affaires de 36,7 milliards de dirhams (MMDH), soit une croissance annuelle de 1,4%, tandis que le résultat net part du groupe (RNPG) a atteint près de 7 MMDH, également en forte hausse comparativement à l’année 2024 marquée par le règlement de 6,368 MMDH au profit de Wana Corporate.

« Sur l’exercice 2025, Maroc Telecom a confirmé la solidité de son modèle et sa capacité d’exécution dans un environnement concurrentiel et macroéconomique exigeant, sur l’ensemble de ses marchés de présence », souligne le Groupe dans ses résultats annuels, rendus publics vendredi 13 février.

La poursuite d’une gestion rigoureuse des coûts et d’une discipline financière stricte a permis de préserver des marges élevées et une forte génération de cash, tout en maintenant un niveau d’investissement soutenu, explique la même source, ajoutant que les initiatives de transformation digitale, d’innovation et le développement des usages data ont contribué à la croissance des revenus, portée par le haut débit Mobile et le FTTH.

Et de noter : « L’année 2025 marque une étape stratégique importante avec le règlement du dossier relatif au dégroupage avec la mise en place des Joint-Ventures UniFiber et UniTower et le lancement commercial de la 5G au Maroc, ouvrant de nouvelles perspectives de création de valeur à moyen et long terme ».

Ces réalisations confirment la pertinence de la politique d’investissement du Groupe dans ses infrastructures réseau, tant sur le marché domestique qu’à l’international, et renforcent sa stratégie fondée sur la qualité de service, l’excellence opérationnelle et la croissance durable.

L’essentiel des résultats annuels de Maroc Telecom

– Parc

A fin 2025, le parc du groupe Maroc Telecom s’établit à près de 77 millions de clients, en hausse de 3,6% sur un an, tiré essentiellement par la croissance du parc des filiales Moov Africa (+5,1%) alors que la base client au Maroc atteignant reste stable à 22 millions de clients.

– Chiffre d’affaires

Le Groupe Maroc Telecom réalise en 2025 un chiffre d’affaires de 36,7 milliards de dirhams, en hausse de 1,4%, par rapport à 2024. Cette évolution reflète la croissance des activités à l’International (+5,3%), contre une baisse de 2,4% des activités au Maroc.

Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d’affaires du Groupe affiche une progression de 2,1%, portée par la performance des filiales Moov Africa (+4,1%) et la légère croissance des revenus au Maroc (+0,4%).

– Résultat opérationnel avant amortissements

A fin 2025, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) consolidé du Groupe Maroc Telecom s’établit à 18 493 millions de dirhams, en baisse de 2,4%(1) sur l’année tirée par la baisse au Maroc (-6,6%) en partie compensée par la croissance de l’EBITDA dans les filiales Moov Africa (+3,4%).

– Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel (EBITA) consolidé du Groupe à fin 2025 ressort 13 547 millions de dirhams, en forte hausse par rapport à la même période de 2024, marquée par la résolution du litige opposant Maroc Telecom à l’opérateur Wana.

Hors impact de la rétrocession des 2 milliards de dirhams relative à la résolution du litige avec Wana Corporate, l’EBITA ajusté du Groupe s’élèverait à 11 547 millions de dirhams, en baisse de 3,5%.

– Résultat Net Part du Groupe

Le Résultat Net Part du Groupe atteint 6 969 millions de dirhams à fin décembre 2025, en forte hausse en comparaison à l’année 2024 qui avait été marquée par le règlement de 6,368 milliards de dirhams au profit de Wana Corporate.

Hors les recettes exceptionnelles liées à l’accord avec Wana Corporate sur le dégroupage, le Résultat Net ajusté Part du Groupe ressort à 5 649 millions de dirhams à fin décembre 2025 en baisse de 4,3%.

– Investissements

Les investissements hors fréquences et licences représentent 25,6% du chiffre d’affaires, en ligne avec l’objectif annoncé sur l’année, et impactés par le lancement de la 5G au Maroc.

– Cash Flow

A fin 2025, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) baissent de 11,0% par rapport à fin 2024, pour atteindre 8 022 millions de dirhams. Cette évolution s’explique par l’accroissement des investissements qui intègrent notamment le prix de la licence 5G au Maroc et le renouvellement de licences dans les filiales Moov Africa avec un impact cash de 3,0 milliards de dirhams. Au 31 décembre 2025, la dette nette consolidée du Groupe Maroc Telecom représente 0,9 fois l’EBITDA annuel du Groupe.

– Dividende

Le Conseil d’Administration de Maroc Telecom proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, la distribution d’un dividende de 4,00 dirhams par action, représentant un montant global de 3,5 milliards de dirhams.