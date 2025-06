Inwi lance une caravane nationale pour promouvoir la fibre optique auprès des acteurs de l’immobilier

L’opérateur télécoms Inwi a lancé une nouvelle initiative baptisée « La Caravane de la Fibre Optique by inwi », visant à sensibiliser les professionnels du secteur immobilier à l’importance d’intégrer la fibre optique dans les nouvelles constructions.

Cette caravane nationale, qui sillonnera les principaux pôles économiques du Maroc, s’inscrit dans une démarche de promotion de la connectivité FTTH (Fiber to the Home) et de soutien à la transformation numérique du cadre bâti. L’objectif est de créer une dynamique régionale autour du très haut débit, en mettant en avant les bénéfices pour les habitants et les enjeux de compétitivité pour les promoteurs.

Lire aussi | Maroc Telecom et Inwi officialisent le lancement d’Uni Fiber et Uni Tower

Lors de chaque étape, l’opérateur mettra en avant l’accompagnement technique proposé par ses équipes, qui s’engagent à intégrer la fibre dès la phase de conception des projets immobiliers.

La première étape s’est tenue à Marrakech le 25 juin, avec un événement centré sur l’innovation et la collaboration. Une table ronde réunissant des acteurs majeurs de la promotion immobilière et de la construction a permis d’échanger autour du thème : « Génération des FTTH dans les nouvelles constructions au Maroc : quels leviers d’accélération ? »

Les échanges ont porté sur les bonnes pratiques du marché, les attentes des futurs acquéreurs et les solutions techniques disponibles pour favoriser le développement de villes connectées.

Lire aussi | Inwi renforce son offre fibre optique avec des tarifs plus accessibles et des débits accru

En marge de cette rencontre, Inwi a signé un partenariat avec le Groupe Addoha, visant à intégrer systématiquement la fibre optique dans les futurs projets résidentiels et infrastructurels du groupe.

La caravane poursuivra ses étapes à Casablanca puis Tanger au cours de l’année 2025, avec à chaque fois des ateliers et partages d’expérience pour encourager une adoption plus large de la fibre dans les projets urbains.