Vacances scolaires : ADM appelle à la prudence sur les routes

À l’approche des vacances scolaires, la société Autoroutes du Maroc (ADM) prévoit une circulation dense sur plusieurs axes autoroutiers du pays.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, ADM informe les automobilistes des périodes de forte affluence attendues et délivre des conseils essentiels pour garantir la sécurité et fluidifier les trajets.

Le trafic sera particulièrement intense le vendredi 24 janvier, entre 15h et 22h, ainsi que le samedi 25 janvier, de 9h à 13h. Les retours de vacances, prévus pour le dimanche 2 février, connaîtront également un pic de circulation, notamment entre 16h et 22h. ADM insiste sur l’importance de bien organiser son voyage et de planifier son départ en fonction de ces plages horaires afin d’éviter les embouteillages.

La société rappelle également aux conducteurs l’importance de rester vigilants et de se conformer aux règles de sécurité. Parmi les points soulignés figurent la nécessité de faire des pauses régulières pour éviter la fatigue, de vérifier le solde du Pass Jawaz pour éviter tout retard aux péages et de rester attentif aux éventuelles alertes météorologiques. Elle met également en garde contre l’usage abusif de la bande d’arrêt d’urgence, réservée uniquement aux situations exceptionnelles.

ADM encourage par ailleurs les usagers à consulter son site internet et son application mobile, qui offrent des informations en temps réel sur l’état du trafic. Le numéro d’assistance 5050 est également disponible pour répondre aux questions des automobilistes et leur fournir une aide en cas de besoin.