Alliances Darna élue Service Client de l’Année pour la deuxième fois consécutive

Alliances Darna, filiale du groupe Alliances Développement Immobilier, a été désignée Service Client de l’Année 2025, une distinction qu’elle décroche pour la deuxième année consécutive.

Depuis sa création en 2007, Alliances Darna a livré plus de 71 000 unités à travers le Maroc, ciblant principalement les segments des logements sociaux et intermédiaires. Cette distinction vient récompenser une stratégie axée sur l’écoute, la transparence et la personnalisation des services, des valeurs que le groupe a érigées en piliers de son approche client.

Selon Noreddine Belkhati, Secrétaire Général d’Alliances Darna, cette reconnaissance est une preuve de la capacité de l’entreprise à répondre et à anticiper les attentes de sa clientèle. « Être désigné Service Client de l’Année pour la deuxième fois est une immense fierté. Cela valorise notre engagement à offrir un accompagnement d’exception tout au long du parcours client et nous motive à repousser nos limites pour améliorer davantage nos services », a-t-il déclaré.

La stratégie d’Alliances Darna repose sur une prise en charge complète et personnalisée du client, allant de l’analyse des besoins jusqu’au suivi après-vente. L’entreprise s’appuie également sur des outils numériques performants pour rester accessible et disponible à tout moment.