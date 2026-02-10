Le groupe Holmarcom se lance dans la LLD

Un nouvel acteur de la LLD (Location Longue Durée) voit le jour au Maroc. Quelques mois après avoir pris le contrôle de France Car, le franchisé marocain de l’enseigne internationale SIXT de la location de courte durée de véhicules sans chauffeur, le groupe contrôlé par la famille Bensalah lance sa nouvelle filiale dans le métier de la LLD qui est autrement plus capitalistique et presque guère exposé à l’activité touristique.

Et justement, la nouvelle aventure sera adressée par une nouvelle entité créée conjointement par France Car et son nouvel actionnaire de référence, Holmarcom, avec un capital de démarrage de 500.000 MAD, lequel devra être rapidement réhaussé à 5 millions de dirhams pour accompagner la montée en puissance anticipée de ce nouvel arrivant dans un secteur en forte croissance avec un parc de véhicules total qui dépasse, désormais, les 55.000 unités (Vs 14.000 il y a une vingtaine d’années).

France Car LLD, actuellement en pleine campagne de recrutement a mis en place des process et des autres moyens logistiques, informatiques et financières pour un lancement des opérations à horizon quelques mois, sera gérée et pilotée par Mehdi Tak Tak, un grand expert du secteur automobile au Maroc et ex-Directeur Général d’Univers Motors (importateur exclusif de Honda au Maroc).

Quant au groupe Holmarcom, qui vient d’acter sa sortie de l’activité de biscuiterie/chocolaterie avec la vente en cours de sa filiale Biscoland à un industriel espagnol, il poursuit la restructuration de son portefeuille d’activité avec un recentrage progressif dans les métiers de service et notamment, services financiers (à l’instar de la LLD) où il est un opérateur majeur au Maroc avec des filiales dans les métiers de la banque (Crédit du Maroc) et de l’assurance (Atlanta-Sanad).